Moto3 | Mondiale 2018 | Enea Bastianini e Niccolò Antonelli | ora o mai più Dopo tanti alti

Moto3 - Mondiale 2018 : Enea Bastianini e Niccolò Antonelli vogliono il titolo - ma occhio ad Aron Canet e Jorge Martin : Con il Gran Premio del Qatar prende il via ufficialmente il Mondiale Moto3 2018. Come sempre la categoria regala grandi battaglie e sorprese e, in questa occasione, anche un nuovo campione Mondiale. Lo spagnolo Joan Mir, infatti, dopo aver dominato la stagione 2017 è sbarcato in Moto2, per cui ha lasciato spazio a tutti per puntare allo scettro della classe. Quali saranno, dunque, i grandi favoriti di questo campionato? Come sempre la Moto3 ...

Moto3 - Mondiale 2018 : la startlist e l’elenco completo dei partecipanti. Tutti i piloti e le squadre al via : Saranno 27 i piloti al via del Mondiale Moto3 2018. Un consueto nutrito gruppo di giovani, e meno giovani, pronti a dare spettacolo nella categoria più imprevedibile del MotoMondiale. Non sarà più della partita il dominatore della stagione 2017, lo spagnolo Joan Mir, che è approdato un gradino sopra in Moto2, per cui vedremo una ampia schiera di pretendenti al titolo. Per quanto riguarda la pattuglia italiana saranno ben nove i nostri ...

Motomondiale - test Moto2 e Moto3 a Valencia : spendono il sole e l'Italia : La prima sessione di test della stagione si chiude in maniera molto positiva per i nostri colori, è ancora troppo presto per fare dei pronostici ma i piloti italiani sono tornati in pista decisamente ...

Motomondiale - Test Valencia 2018 : domina la pioggia ed i piloti girano poco. Migliori tempi per Dominique Aegerter in Moto2 e Fabio Di Giannantonio in Moto3 : Ha ufficialmente preso il via la stagione 2018 di Moto2 e Moto3 con i Test pre-stagionali presso il circuito di Valencia. O, per meglio dire, non ha preso il via. La giornata di oggi, infatti, è stata decisamente dominata dalla pioggia che ha impedito alla maggior parte dei piloti delle due classi di scendere in pista. Gli ombrelli si sono aperti sin dalle prime luci dell’alba e non si sono richiusi fino all’imbrunire. Le sei ...