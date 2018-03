: #Moto: Rossi rinnova per 2 anni, con Yamaha fino al 2020 - TgLa7 : #Moto: Rossi rinnova per 2 anni, con Yamaha fino al 2020 - Agenzia_Ansa : #MotoGP: Valentino #Rossi rinnova con Yamaha fino 2020, rimarrà in pista fino a quasi 42 anni - Gazzetta_it : Valentino Rossi: 'Che sfida correre a 40 anni! Ma la voglia è intatta' -

Ora è ufficiale:Valentino, 39 anni,prolunga con laalL'estensione del contratto arriva alla vigilia del Gp del Qatar. Per, 9 Mondiali e 115 vittorie, il sodalizio con la casa giapponese è cominciato nel 2004 e si è protrattoad oggi, a parte le due stagioni con la Ducati nel 2011 e 2012. "Quando firmai l'ultimo contratto nel 2016-afferma Valentino-mi chiesi se non fosse l'ultimo.Allora decisi che avrei preso la decisione in queste due stagioni, dove ho capito che correre con la M1 mi fa stare bene".(Di giovedì 15 marzo 2018)