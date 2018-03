Moto Gp | infinito Valentino Rossi | rinnova con la Yamaha fino al 2020

MotoGP - Valentino Rossi e l'elisir dell'eterna giovinezza : il Dottore in gara oltre i 40 anni. Un Campione infinito da leggenda : Sia chiaro: il pluri Campione del Mondo non prosegue per puro diletto e per soldi, come potrebbero pensare i maligni, ma perché è ancora competitivo e perché vuole vincere ancora , non si ...

MotoGP - Valentino Rossi e l’elisir dell’eterna giovinezza : il Dottore in gara oltre i 40 anni. Un Campione infinito da leggenda : Sembra quasi aver fatto un patto con il Diavolo, ha trovato la pozione magica per rimanere giovane e per fermare il tempo, non conosce il significato delle parole “vecchiaia” e “ritiro”. Un Capitano coraggioso, un Dottore che ha riscritto in una maniera tutta sua le regole più ferree della biologia e dell’anatomia. Valentino Rossi continuerà a correre per altre due stagioni, ha appena firmato il rinnovo di contratto ...