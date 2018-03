ilfattoquotidiano

: Moto Gp, campionato al via in Qatar. Si rinnova la sfida Marquez-Dovizioso. Ma Rossi è sempre a un passo… - Cascavel47 : Moto Gp, campionato al via in Qatar. Si rinnova la sfida Marquez-Dovizioso. Ma Rossi è sempre a un passo… - fmimolise : #News #Sport - CIV 2018 – Le entry list ufficiali: La FMI ha diramato le entry list del CIV 2018. Un campionato in… -

(Di giovedì 15 marzo 2018) Illuminata dai riflettori del circuito di Losail, in, comincia la 70esima edizione delmondiale. Tra il “siamo pronti” di Valentinodi mercoledì, il giorno prima del ritorno in sella per le prove libere, e il “pure la Suzuki va più forte di noi” pronunciato appena due settimane fa durante i test, sempre in, c’è tutto l’antipasto di questa nuova annata. Due le certezze: la Honda e Marcvanno ancora fortissimo, Andreacon la Ducati è pronto a replicare lo splendido 2017. Tutto il resto rimane nel campo delle incognite, a partire appunto da una Yamaha bipolare: a tratti di nuovo competitiva, salvo poi tornare a mostrare le stesse fragilità che l’hanno affossata nella scorsa stagione. Da qui le dichiarazioni ambigue di: la sua corsa al decimo titolo, a 39 anni e alla 23esima partecipazione nelmondiale, comincia in salita. LaGp riparte ...