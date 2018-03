Morto cucciolo costretto a volare nella cappelliera dell’aereo

gqitalia

(Di giovedì 15 marzo 2018) Undi bulldog francese èa bordo di un aereo della United Airlines che effettuava la tratta di volo da Houston a New York. Il fatto, inizialmente riportato da una passeggera via social, è diventato virale. La compagnia si è prontamente scusata e ha avviato un’indagine interna spiegando in un comunicato che si è trattato di “un incidente che non sarebbe mai dovuto accadere”. A quanto pare un assistente di volo, la cui identità non è stata rivelata, avrebbe ordinato ai proprietari dell’animale di rinchiuderlo all’interno dellasovrastante i sedili. Al termine del viaggio, all’aeroporto La Guardia, hanno trovato Kokito, questo il nome del, stecchito. Il senatore John Kennedy ha chiesto spiegazioni con una lettera alla compagnia, riferisce la Reuters, manifestando l’intenzione di promuovere una legge per impedire ...