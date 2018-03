Morto Angelo Ragusa | lo stuntman uomo delle capriole di Tomas Milian

Angelo Corbo - poliziotto della scorta di Falcone : 'Quel giorno sono Morto anch'io' : L'agente sopravvissuto alla strage di Capaci ha partecipato ad un incontro con gli studenti della scuola media Salvemini-La Pira di Montemurlo

Morto Gian Marco Moratti - figlio di Angelo e fratello di Massimo : una vita legata all'Inter : Morto a 81 anni Gian Marco Moratti, petroliere, figlio di Angelo e fratello di Massimo. Imprenditore, presidente della Saras, la raffineria inaugurata negli anni '60, era per tutti il 'petroliere'. La ...

Antonio Angelillo Morto - l’angelo dalla faccia sporca aveva 80 anni. Suo il record di gol in una stagione in serie A : Il suo record resiste da 58 anni: 33 gol in 33 partite in un campionato di calcio di serie A a 18 squadre. E lui se ne è andato senza che nessuno sia ancora riuscito a batterlo quel primato. Il mondo del calcio perde Antonio Valentin Angelillo, il celebre “angelo dalla faccia sporca“, storico attaccante dell’Inter, è morto all’età di 80 anni. Nato a Buenos Aires il 19 marzo 1937, arrivò dal Boca Juniors in Italia nella ...

