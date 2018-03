Morte Astori | Iniesta | “abbraccio alla famiglia”

ELIO E LE STORIE TESE/ “La Morte drammatica di Davide Astori ha riportato tutti con i piedi per terra” (EPCC) : ELIO e le STORIE TESE, band storica milanese è pronta a concludere la carriera in grande stile. Le parole di ELIO sulla morte improvvisa e drammatica di Davide Astori.(Pubblicato il Tue, 13 Mar 2018 21:30:00 GMT)

Morte Astori - Malagò : “momento di riflessione unico” : “Cosa vorrei come regalo? Dopo la tragica scomparsa di Astori, c’e’ stato un grande riavvicinamento ed un momento di riflessione, come mai c’e’ stato in questo sport da quando esiste. Condivisione di valori e tante iniziative che ci sono state e ci saranno. Ecco io vorrei che nel calcio si continuasse in questa direzione, tifando ma senza esasperare gli animi e gli atteggiamenti”. Con queste parole, ai ...

Fiorentina : Pezzella non si capacita per la Morte di Astori - : Poco più di una settimana fa il mondo del calcio, e non solo, piangeva il difensore centrale della Fiorentina Davide Astori, morto in albergo a Udine per un arresto cardio circolatorio. Da allora la Fiorentina è scesa nuovamente in ...

Morte Astori : la Fiorentina ritira la maglia numero 13 anche nelle giovanili : Per onorare la memoria di Davide Astori anche tutte le squadre del settore giovanile della Fiorentina ritireranno la maglia numero 13: lo rende noto la stessa societa’ viola all’indomani della partita con il Benevento, la prima giocata senza il proprio capitano scomparso improvvisamente otto giorni fa. Una partita che restera’ impressa nella memoria e nel cuore di tutti i tifosi viola ma anche in tutto il mondo del calcio. ...

Morte Astori - Maldini : “spero il ricordo resti sempre vivo” : “Provo tristezza infinita per la storia di un ragazzo che tutti amavano. Spero che il ricordo di Davide resti sempre vivo. Questa è stata una settimana di riflessione dove il mondo del calcio si è compattato e speriamo che continui così”. Lo dice la bandiera del Milan, Paolo Maldini, a margine della Walk of Fame al Foro Italico. L'articolo Morte Astori, Maldini: “spero il ricordo resti sempre vivo” sembra essere il primo ...

Morte Astori - Ancelotti : “morte che può riappacificare gli animi” : “La Morte di Astori ha riappacificato e riunito tutte le tifoserie e mi auguro che questo possa continuare”. Cosi’ Carlo Ancelotti ai microfoni di ‘Radio Anch’io Sport’ su RadioUno. “La violenza nel calcio si e’ ridotta molto ma continua ad essere un problema – spiega l’ex allenatore di Milan, Juventus e Psg – Mi auguro che questa perdita possa veramente riappacificare tutti gli ...

Morte Astori : silenzio e lacrime - lo stadio di Firenze saluta il 'Capitano per sempre' : Il ricordo di Astori rimarrà indelebile perché è ,e sarà per sempre,il ricordo di un ragazzo che nel mondo delle omologazioni ha saputo invece rimanere se stesso. Una breve esistenza spesa con la ...

La foto della prima partita della Fiorentina dopo la Morte di Astori : prima di Fiorentina-Benevento, il difensore morto domenica scorsa è stato ricordato con striscioni, coreografie e messaggi The post La foto della prima partita della Fiorentina dopo la morte di Astori appeared first on Il Post.

Morte Astori - il racconto da brividi di Diego Lopez : “ecco perchè non sono andato al funerale” : Morte Astori – Ancora tutti sotto shock per la Morte del calciatore della Fiorentina Davide Astori, trovato senza vita nella stanza d’albergo prima della gara di campionato contro l’Udinese. Ecco le parole in conferenza stampa di Diego Lopez, il tecnico molto commosso: “il primo pensiero è per la famiglia di Astori, alla mamma e alla figlia. Sentiranno la sua mancanza. Giovedì non sono riuscito ad andare, non ho avuto il ...

Morte Davide Astori - il commovente omaggio del Benevento [VIDEO] : Morte Davide Astori – La Morte di Davide Astori ha sconvolto tutti, la Serie A è tornata in campo per la gara tra Roma e Torino, brividi prima della gara in campo e sugli spalti. Ma la partita che regalerà più emozioni sarà sicuramente quella tra Fiorentina e Benevento, difficile scendere in campo per la squadra viola, è stata una settimana terribile ma anche per gli avversari la situazione non sarà facile. Nel frattempo omaggio da parte ...

Morte Davide Astori - la rivelazione : “vi racconto la storia del portafoglio” : Morte Davide Astori – La Morte di Davide Astori ha sconvolto il mondo del calcio, la Serie A riprende a scendere in campo anche per ricordare il calciatore della Fiorentina. Adesso emergono nuovi retroscena da brividi, uno lo racconta il giornalista Marco Dell’Olio come riporta Sky: “Un anno fa esatto. Stavo andando in banca, a piedi. Centro storico di Firenze. Non dovevo prelevare dei soldi, chiedevo un mutuo. Andò male, ...

Morte Astori e le parole mal interpretate di Sconcerti dal mondo del ciclismo Video : La Morte improvvisa del calciatore della Fiorentina Davide Astori ha lasciato un segno profondo nel mondo dello sport. La societa' Fiorentina, la Lega Calcio, le federazioni dello sport, migliaia di appassionati si sono stretti intono ai familiari del giovane 31enne, professionista impeccabile, talentuoso e gentile che a solo 31 anni è venuto a mancare [Video] nella notte di domenica 4 marzo mentre la con la squadra era in ritiro prima di ...

Morte Astori : le condoglianze di Foggia ed Empoli Video : Il posticipo di Serie B tra Foggia ed Empoli [Video], valido per la 29^ giornata del campionato e programmato per questa sera alle ore 20:30 allo stadio Pino Zaccheria, non avra' il suo calcio di inizio poiché rinviato a data da destinarsi. Come ben noto, a causa della Morte di #davide Astori - presso l'albergo La' di Moret ad Udine, dove il calciatore si trovava in ritiro con la Fiorentina che avrebbe dovuto giocare ieri contro l'Udinese alle ...

Morte Davide Astori - il gesto di Sorrentino è da brividi [FOTO] : Morte Davide Astori – La Morte di Davide Astori ha sconvolto il mondo del calcio, la Serie A torna in campo per ricordare il difensore della Fiorentina, nel frattempo gesto da brividi da parte del portiere del Chievo Sorrentino. Il numero uno ha deciso di ricordare il collega incidendo sui propri guanti una dedica nei confronti del giocatore della Fiorentina. “Ciao Davide” su un guanto, “Ci mancherai” sull’altro, un gesto veramente da ...