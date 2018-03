Moro | i brigatisti e il mito della “rivoluzione mancata”

huffingtonpost

: In nessuna delle interviste dei brigatisti rossi a 40 anni dalla morte di Moro un briciolo di contrizione morale au… - riotta : In nessuna delle interviste dei brigatisti rossi a 40 anni dalla morte di Moro un briciolo di contrizione morale au… - fattoquotidiano : ”Che palle il quarantennale lo dico io, non i brigatisti. E non Barbara Balzerani. Loro dovrebbero solo starsene… - HuffPostItalia : Maria Fida, la figlia di Aldo Moro, contro i brigatisti: 'Che palle il quarantennale lo dico io, non loro' -

(Di giovedì 15 marzo 2018) Quali furono, se ci furono, i presupposti culturali, o sottoculturali, che spinsero le Brigate Rosse a "sferrare", come suol dirsi, "un attacco al cuore dello Stato"? E perché, ad un Pci e a una classe operaia che furono compatti nello stare dalla parte delle istituzioni repubblicane, non corrispose un uguale sentimento nel corpo degli "intellettuali di sinistra", cioè in pratica di buona parte del mondo culturale? Perché fu quella l'epoca, soprattutto fra gli intellettuali, dei distinguo, dei giustificazionisti (i "compagni che sbagliano") e addiritturafalsa equidistanza ("né con lo Stato né con le Br")?Sono domande che hanno ancora un senso, a quarant'anni dalla strage di via Fani, dal rapimento di Aldoe dai tragici 55 giorni che portarono al ritrovamento del suo corpo in via Caetani. Domande che interrogano la nostra coscienza e che ...