Monza | tre persone morte in appartamento | forse omicidio-suicidio

Monza - tre persone morte in appartamento : duplice omicidio-suicidio : Sono due coltelli da cucina le probabili armi del delitto utilizzate da Alessandro Turati, 28 anni, per uccidere la nonna Paola Parravicini di 88 anni e la madre Marina Cesena, 58 anni, per poi ...

Monza : tre morti in un appartamento - ipotesi omicidio-suicidio : Milano, 15 mar. (AdnKronos) – Tre persone sono state ritrovate senza vita nella loro abitazione di Giussano, in provincia di Monza e Brianza. Si tratta di un ragazzo di 28 anni, della madre di 58 anni e della nonna di 88 anni. Sui corpi sono state trovate profonde ferite di arma da taglio. Gli inquirenti non escludono alcuna ipotesi, ma potrebbe trattarsi di un omicidio-suicidio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, allertati dai ...

Monza-Brianza - tre cadaveri rinvenuti in appartamento : Trovati tre cadaveri in un appartamento a Paina di Giussano , Monza-Brianza, poco dopo le 23. Si tratterebbe di madre, figlia e nipote.

Villa reale e Serrone - ma non solo : Van Dyck apre i nuovi programmi delle mostre a Monza : L'attività culturale ed espositiva della Villa reale di Monza prosegue al ritmo di una mostra al mese. Ritorno anche la mostra in una sola opera: dopo Caravaggio , complice anche il Cittadino, , ...

DIRETTA / Monza Bergamo (risultato live 2-2) streaming video e tv : tie-break (Serie A1) : DIRETTA Monza Bergamo: info streaming video e tv. Alla Candy Arena si accende l'ultima giornata della Serie A1. Le orobiche raggiungeranno la salvezza?.(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 22:28:00 GMT)

Diretta / Monza Bergamo (risultato live 2-1) streaming video e tv : 4^ set (Serie A1) : Diretta Monza Bergamo: info streaming video e tv. Alla Candy Arena si accende l'ultima giornata della Serie A1. Le orobiche raggiungeranno la salvezza?.(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 21:58:00 GMT)

DIRETTA / Monza Bergamo (risultato live 0-0) streaming video e tv : 1^ set (Serie A1) : DIRETTA Monza Bergamo: info streaming video e tv. Alla Candy Arena si accende l'ultima giornata della Serie A1. Le orobiche raggiungeranno la salvezza?.(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 20:20:00 GMT)

Diretta / Monza Bergamo streaming video e tv : testa a testa - orario e risultato live (Serie A1) : Diretta Monza Bergamo: info streaming video e tv. Alla Candy Arena si accende l'ultima giornata della Serie A1. Le orobiche raggiungeranno la salvezza?.(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 17:57:00 GMT)

Monza Bergamo/ Streaming video e diretta tv : orario e risultato live (Serie A1) : diretta Monza Bergamo: info Streaming video e tv. Alla Candy Arena si accende l'ultima giornata della Serie A1. Le orobiche raggiungeranno la salvezza?.(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 10:00:00 GMT)

Monza - tre minorenni denunciati per violazione di domicilio : Sono stati denunciati e affidati ai genitori tre ragazzi minorenni sorpresi in uno stabile disabitato in via Doria a Monza. Erano stati notati da un residente che ha avvertito il 112. Sul posto la ...

VOLLEY / Bunge Ravenna liquida in tre set Monza e si prende i playoff : Scarna la cronaca del match, con l'mvp Orduna e compagni che non lasciano scampo agli avversari in nessuna frazione, colpendo sia al servizio , ben nove ace, tre di Buchegger, , sia in attacco, con i ...

DIRETTA / Monza Viterbese (risultato live 0-0) streaming video e tv : squadre al riposo : DIRETTA Monza-Viterbese: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C in programma allo stadio Brianteo domenica 25 febbraio 2018.(Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 15:11:00 GMT)

Monza Viterbese/ Streaming video e diretta tv : probabili formazioni - quote - orario - risultato live : diretta Monza-Viterbese: info Streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C in programma allo stadio Brianteo domenica 25 febbraio 2018.(Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 04:21:00 GMT)

DIRETTA/ Alessandria Monza (risultato finale 0-0) streaming video e tv : Pareggio che non cambia nulla : DIRETTA Alessandria-Monza: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live. Al Moccagatta i grigi ospitano i brianzoli per la 26^ giornata del girone A.(Pubblicato il Sun, 18 Feb 2018 20:16:00 GMT)