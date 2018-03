Moda | Donatella Versace | “Pelliccia? Ne sono fuori”

“Basta!”. Donatella Versace - svolta epocale. Una decisione improvvisa destinata a cambiare le linee della casa di Moda icona del Made in Italy nel mondo : Donatella Versace dice basta. La stilista, sorella dell’indimenticato Gianni, ha preso una decisione destinata a far discutere. Se molti infatti apprezzano le sue parole, altri non sono d’accordo e non hanno mancato di farlo notare. Il dado comunque è tratto, piaccia o no, questa è la nuova direzione imboccata dalla casa calabrese. Donatella infatti è stata chiara: «Pelliccia? Ne sono fuori. Non voglio uccidere animali per fare moda» ha ...

Donatella Versace : "Dico basta alle pellicce. Non voglio uccidere animali per fare Moda" : "Pelliccia? Ne sono fuori. Non voglio uccidere animali per fare moda" ha annunciato Donatella Versace in un'intervista al magazine online dell'Economist "1843". Se alle parole seguiranno i fatti, la maison della medusa si aggiungerà alla sempre più lunga lista di case di moda che hanno scelto di bandire le pellicce dalle loro collezioni.Il direttore dei programmi internazionali di PETA, Mimi Bekhechi, commenta: "PETA Stati Uniti ha ...

