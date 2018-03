Mini auto al posto delle barelle | così i bambini arrivano in sala operatoria

Mensa - Siap : «Il Ministero ha autorizzato i lavori di ristrutturazione» : Genova - «Cogliamo con soddisfazione che a seguito del nostro intervento, dopo aver preannunciato un'iniziativa di protesta pubblica, è stata autorizzato l'avvio dei lavori di ristrutturazione dei ...

Basket C femMinile. La RenAuto ritrova il sorriso : CRONACA E COMMENTO Sul linoleum azzurro delle scuole Bertola indisponibile la palestra Carim la RenAuto di coach Pier Filippo Rossi affronta Faenza Futura alla ricerca di un successo che manca dal 20 ...

Autotrasporto - costi Minimi dei viaggi. La Corte Costituzionale : 'Sono legittimi' : Da anni Confartigianato Trasporti cesenate , 250 iscritti, sottolinea 'la gravità del fenomeno dei viaggi sotto costo causati anche da rapporti non corretti con la committente'. 'Finalmente, con una ...

8 marzo : contro la violenza di genere - che gli uoMini si sentono autorizzati a esercitare dal 1511 : C’è un affresco di Tiziano, databile attorno al 1511, conosciuto come Il miracolo del marito geloso. E’ un’immagine truce che mostra un uomo con un lungo pugnale nell’atto di accoltellare la moglie. La donna è riversa a terra, già ferita, si dimena e protende il braccio per cercare disperatamente di sventare il colpo fatale che l’uomo, in piedi, sta sferrando contro di lei. Lui l’accusa di tradimento, ma quando scopre che la sua accusa è ...

Ministero Trasporti : al via test auto senza pilota : Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha firmato il decreto che autorizza la sperimentazione di adeguare le strade ai veicoli senza pilota.

Non solo acciaio e alluMinio - Trump minaccia dazi contro auto Europa. Quali effetti su FCA? Occhio a Brembo : I mercati mondiali oggi non guardano solo alle elezioni politiche italiane. Il fattore Donald Trump continua infatti a essere un cruciale market mover, dopo l'annuncio del presidente di un piano volto ...

Morandi - debutta a RiMini il tour 'D'amore d'autore'. Le immagini del live : In esclusiva a Il Corriere ha ricordato di aver iniziato insieme ai Beatles e di sentirsi, quindi, come Paul McCartney che continua a fare concerti. In effetti, è partito il 24 febbraio da Rimini il ...

Automotoretrò FlaMinio Bertoni - un italiano in terra di Francia : Ancora oggi la 'Deuche' resta un'icona della storia dell'auto, e conta numerosissimi collezionisti in tutto il mondo. M useo Volandia: il tempio di Flaminio Bertoni Citroen DS nuovo disegno dei fari ...

Al via il D’amore d’autore Tour con Gianni Morandi a RiMini il 24 febbraio : brani in scaletta - orari e biglietti : Dopo la data zero di Jesolo, col concerto di Gianni Morandi a Rimini il 24 febbraio parte ufficialmente il D'amore d'autore Tour: il cantautore di Monghidoro percorrerà la Penisola in lungo e in largo fino al 25 aprile con una lunga serie di eventi nei palasport, per presentare l'omonimo ultimo album in studio e ripercorrere sessant'anni di carriera. In scaletta numerosi grandi successi del suo repertorio come Occhi di ragazza, Scende la ...

Treni : l'autorità dei trasporti stabilisce gli standard Minimi di qualità : L'obiettivo è migliorare l'esperienza di viaggio sui binari del Belpaese, accrescere l'appeal del servizio pubblico ferroviario, in caduta libera anche in seguito ai recenti fatti di cronaca e ...

Auto per bambini - Fast and furious in Miniatura : Che cosa non si farebbe per il sorriso di un bambino. Lo ha pensato pure Denver Pettigrew jr, imprenditore americano che, per assecondare la passione per le Auto del figlio Nathaniel, ha deciso di modificare la sua macchinina elettrica rendendola più bella e divertente. Una serie di elaborazioni, ispirate alla saga di Fast&furious, che evidentemente dev'essere riuscita molto bene: ovunque andasse con la sua Automobilina customizzata, ...

Genoa-Inter 2-0 : i rossoblù battono gli uoMini di Spalletti con un autogol di Ranocchia e una rete di Pandev - Video e Gol - : Notizie sul tema Genoa-Inter diretta TV e live streaming gratis, Serie A oggi 17 febbraio Genoa-Inter, tutto lo stadio omaggerà De André prima della partita Probabili formazioni Genoa-Inter: ...

VIDEO - Ecco i foggiani di 'Civica Popolare'. Il Ministro Galletti : 'Mai autorizzato trivellazioni' : Attendere un istante: stiamo caricando il VIDEO... C'è anche la lista 'Civica Popolare' di Beatrice Lorenzin. Questo pomeriggio si è svolta la presentazione dei candidati alla presenza del ministro ...

Rimborsi M5s - l’ex di Giulia Sarti interrogato a RiMiniDeputata : “Autosospesa finché non sarà tutto chiaro” : Rimborsi M5s, l’ex di Giulia Sarti interrogato a RiminiDeputata: “Autosospesa finché non sarà tutto chiaro” La deputata pentastellata ha puntato il dito contro di lui per il mancato versamento al Microcredito di parte del suo stipendio. L’uomo su Facebook scriveva: “Ho registrato le telefonate e salvato le chat” Continua a leggere L'articolo Rimborsi M5s, l’ex di Giulia Sarti interrogato a ...