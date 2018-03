Mina in crisi con il marito Eugenio Quaini?

Una drammatica crisi idrica ha Minacciato la vita degli abitanti di Flint : una docu-serie fotografa le fratture sociali della città americana : La città americana di Flint, nel Michigan, è tristemente entrata nella cronaca nel 2014 quando una drammatica crisi idrica ha minacciato la vita dei suoi abitanti. A portare a questa crisi, che ha impattato sulle vite di centinaia di migliaia di persone, furono i tagli drastici e l’inadeguatezza dei progetti di investimento nelle infrastrutture idriche. Oltre 100,000 persone scoprirono di essere state esposte alla contaminazione da piombo ...

Loredana Lecciso e Al Bano Carrisi/ Crisi superata? Le accuse di Monica Setta a RoMina Power : Loredana Lecciso e Al Bano Carrisi superano la Crisi? Lei torna a Cellino San Marco mentre lui "scappa" in Germania con Romina Power per il nuovo tour, pace fatta?(Pubblicato il Wed, 28 Feb 2018 21:15:00 GMT)

“Scaffali presi d’assalto - fino all’ultimo rotolo”. Scoppia la crisi della carta igienica. Supermercati depredati - carrelli strapieni - file interMinabili. Foto inverosimili - ma è tutta realtà : Una vera e propria emergenza nazionale, che ha scatenato il panico nella popolazione alla caccia di ogni rotolo rimasto di carta igienica. No, non state leggendo l’inizio di una barzelletta, ma la notizia di un vero e proprio dramma che ha colpito la popolazione di Taiwan, alle prese con una situazione molto complicata. Negozi e rivenditori hanno assistito nelle ultime ore a un vero assalto da parte dei cittadini, dopo che è stata ...

Samsung doMina il mercato smartphone - ma l'intero settore è in 'crisi'? : Il mondo degli smartphone è da sempre un punto di riferimento per la quasi totalità degli utenti sparsi per il globo. Al giorno d'oggi, infatti, moltissime operazioni quotidiane (come controllare la posta elettronica, navigare in internet, ecc...) sono compiute proprio utilizzando questi dispositivi e, non a caso, le vendite registrate dai produttori sono sempre cospicue. Tuttavia, nonostante queste premesse, questo periodo presenta una ...

Facebook e l'algoritmo incriMinato : tempo di crisi per Zuckerberg? : Teleborsa, - Con il ritorno alle origini Facebook non piace più e Mark Zuckerberg ha perso miliardi di dollari con la caduta del titolo in borsa. Con queste affermazioni la stampa americana si è ...

Amaurys Perez eliMinato o ritirato?/ La nostalgia per moglie e figli lo manda in crisi (Isola dei famosi 2018) : Amaurys Perez, in nomination rischia l'eliminazione dall'Isola dei famosi 2018, pronto a lasciare il reality di Canale 5 per la troppa nostalgia della famiglia(Pubblicato il Tue, 20 Feb 2018 06:40:00 GMT)

Sprofondo Inter a Marassi. Il Genoa doMina : è 2-0. Spalletti - la crisi è nera : Il Genoa fa ripiombare l'Inter nella crisi. I nerazzurri cadono a Marassi nel'anticipo , 2-0, e falliscono il controsorpasso sulla Roma vittoriosa nel pomeriggio ad Udine. Un'autorete, sfortunatissima,...

Al Bano e RoMina power/ Loredana Lecciso conferma la crisi e attacca la rivale ma pensa... al teatro! : Al Bano, Romina power e Loredana Lecciso, il gossip continua! La crisi tra il cantante e la showgirl continua, ma la Lecciso è pronta ad esordire a teatro come ballerina!(Pubblicato il Sat, 10 Feb 2018 05:15:00 GMT)

Loredana Lecciso conferma la crisi/ Al Bano? "Potrebbe sposarla!" - la nuova provocazione di RoMina : Loredana Lecciso conferma la crisi con Al Bano Carrisi, ecco le sue parole tra le pagine del settimanale DiPiù e il gesto social di Romina Power che ha sconvolto i fan.(Pubblicato il Mon, 05 Feb 2018 18:25:00 GMT)

Loredana Lecciso conferma la crisi/ Al Bano ancora lontano e RoMina Power lascia i social : Loredana Lecciso conferma la crisi con Al Bano Carrisi, ecco le sue parole tra le pagine del settimanale DiPiù e il gesto social di Romina Power che ha sconvolto i fan.(Pubblicato il Mon, 05 Feb 2018 17:56:00 GMT)

Loredana Lecciso su DiPiù lancia una frecciatina a RoMina : la crisi con Albano continua : Loredana Lecciso cosa ha detto a DiPiù: le dichiarazioni al settimanale Dopo l’ospitata a Domenica Live da Barbara d’Urso, Loredana Lecciso ha rilasciato nuove dichiarazioni al settimanale DiPiù, in edicola da sabato 3 febbraio. Alcuni stralci dell’intervista sono stati letti in anteprima a Pomeriggio 5, che sta seguendo con grande interesse la crisi tra Albano […] L'articolo Loredana Lecciso su DiPiù lancia una ...

Loredana a Domenica Live : 'RoMina mi ha fatto male' - crisi con Al Bano Video : Eccoci con un nuovo appuntamento con le notizie di gossip, che ha appena visto Romina Power lanciare un messaggio provocatorio [Video]ad Al Bano. Le ultime novita' rivelano che #Loredana Lecciso è stata ospite oggi 28 gennaio della nuova puntata di Domenica Live, dove ha detto la sua verita' sul presunto addio con Al Bano. Loredana Lecciso a Domenica Live: ecco la verita' su Al Bano Le nuove notizie di gossip rivelano che Loredana Lecciso è ...

Loredana a Domenica Live : 'RoMina mi ha fatto male' - crisi con Al Bano : Eccoci con un nuovo appuntamento con le notizie di gossip, che ha appena visto Romina Power lanciare un messaggio provocatorio ad Al Bano. Le ultime novità rivelano che Loredana Lecciso è stata ospite oggi 28 gennaio della nuova puntata di Domenica Live, dove ha detto la sua verità sul presunto addio con Al Bano. Loredana Lecciso a Domenica Live: ecco la verità su Al Bano Le nuove notizie di gossip rivelano che Loredana Lecciso è tornata a far ...

Isola - Chiara Nasti in crisi : scoppia il lacrime e Minaccia di abbandonare : Nel gruppo dei 'peor' le cose non sembrano andare nel verso giusto e Chiara Nasti , a pochi giorni dall'inizio de L'Isola dei Famosi, già mostra i primi segni di cedimento. La pioggia rende difficile ...