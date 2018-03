Milano | stuprata dopo la rapina davanti al fidanzato | fermato un 25enne

Milano - STUPRATA DAVANTI AL FIDANZATO DOPO LA RAPINA/ Ultime notizie : fermato un 25enne colombiano : Ragazza violentata a MILANO, 19enne STUPRATA DAVANTI al FIDANZATO picchiato a sangue. Orrore in via Chopin dove un sudamericano è in fuga: speranze di incastrarlo con video sorveglianza(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 10:42:00 GMT)

Coppia aggredita a Milano - fermato un colombiano 25enne : lei stuprata - lui picchiato a a sangue : Il tragico caso di stupro di lunedì sera potrebbe essere già stato risolto: un ragazzo colombiano di 25 anni è stato infatti fermato dai carabinieri per la rapina e la violenza...

Coppia aggredita a Milano - lei 19 anni è stata stuprata : I carabinieri della Compagnia Monforte di Milano stanno cercando di dare un nome all'uomo, descritto dalle vittime come un "sudamericano" che, nella tarda serata di lunedì ha aggredito una giovane ...

Milano - ragazza stuprata in un albergo nella notte di San Valentino : arrestato pregiudicato : Milano - Si sono conosciuti nella notte di San Valentino e dopo poche ore lui l'avrebbe picchiata e stuprata. Una storia da incubo quella avvenuta nella notte tra mercoledì e giovedì 15 febbraio...

La testimonianza della 23enne stuprata a Milano : "Dicevo 'basta - basta' - ma non so a chi. Marco era infastidito che mi sentissi con un altro" : "Dicevo 'basta, basta', ma non sapevo a chi". Drogata con benzodiazepine e poi stuprata da tre uomini. Sono passati nove mesi da quella terribile notte del 13 aprile 2017 ma la 23enne vittima del branco ha ricordato e ricostruito. "Da quella notte di aprile, ho dovuto nascere di nuovo. Ricominciare a vivere. Serve tempo e sinceramente non so quanto".Al Corriere della Sera consegna la sua drammatica testimonianzaGiunti in quella casa, ricordo ...