Milano-Sanremo 2018 | inizia l’era della Var nel mondo del ciclismo

(Di giovedì 15 marzo 2018) L’edizioneche si disputerà sabato 17 marzo non sarà attesa solo per questioni puramente agonistiche ma anche per un altro aspetto., infatti, l’eraVar, lo stesso sistema adottato nel calcio per rigori, fuorigioco ecc. In questo caso, però, la tecnologia servirà per scovare le infrazioni in tempo reale e intervenire subito per garantire la regolarità del darsi agonistico in strada. Tutti i dirigenti dell’Uci, a cominciare dal presidente David Lappartient, saranno presenti per valutare questa novità importante. Nel caso specifico un giudice si piazzerà davanti alla tv in un pullmino in zona arrivo, vicino alla regia Rai, seguendo la corsa da tutti i punti di vista. Vi sarà altresì un collegamento puntuale dal punto di vista tecnologico per garantire che il lavoro di team, anche tra i giudici di gara stessi, possa essere il più ...