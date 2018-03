Milano-Sanremo 2018 | Greg Van Avermaet cerca il colpo di mano nel finale | serve un grande

Milano Sanremo - Peter Sagan : ‘Se vincessi come Kwiatkowski non sarei contento' Video : Un anno fa erano stati proprio loro, #Peter Sagan e Michal Kwiatkowski, i grandi protagonisti della #Milano Sanremo. O forse sarebbe meglio dire che Sagan fu il vero protagonista della corsa, mentre Kwiatkowski, con una condotta di gara un po’ sparagnina ma efficace, riuscì a vincere. Ora il Campione del Mondo e il vincitore uscente della Sanremo si ritrovano sempre tra i favoriti principali della vigilia, dopo una Tirreno Adriatico che li ha ...

Milano-Sanremo : tra Sagan e Kwiato è già guerra di nervi Video : Il finale della Milano-Sanremo [Video] dello scorso anno è ancora negli occhi di tutti: l’attacco spettacolare di Peter Sagan in cima al Poggio, l’inmento di Michal Kwiatkowski e Julian Alaphilippe, l’allungo decisivo del terzetto e... la volata ristretta, chiusa con uno spalla a spalla la cui istantanea restera' stampata nelle nostre menti ancora per molti anni e in cui è stato il polacco del Team Sky ad avere la meglio su un Sagan ancora una ...

'Milano Sanremo del gusto' - aderiscono 28 aziende spezzine : La Spezia - Doppia cerimonia di consegna oggi degli attestati alle imprese aderenti alla Milano Sanremo del Gusto. Questa mattina, a Villa Ormond a Sanremo, 172 le aziende di Imperia e Savona che ...

Milano-Sanremo 2018 : Alexander Kristoff - il vichingo silenzioso. Sottotraccia - medita il colpaccio : Alexander Kristoff non parte certo tra i grandi favoriti della Milano-Sanremo, ma il norvegese è già stato capace di vincere questa corsa e sabato potrebbe anche riuscire nell’impresa di ripetersi. Andiamo quindi ad analizzare quali sono le prospettive del campione europeo. Kristoff ha indubbiamente un grande feeling con la Classicissima e infatti ha sempre chiuso nella top 10 nelle ultime cinque edizioni ed è riuscito a conquistarle il successo ...

Milano-Sanremo : Kwiatkowski sogna il bis e sfida Sagan : Sarà al via anche il tedescone volante Marcel Kittel, mentre Peter Sagan si affiderà al lavoro di Oss e Benedetti per sperare in un colpaccio con la maglia di campione del mondo addosso. Non saranno ...

Dal calcio al ciclismo - la Milano-Sanremo scopre il VAR : importante rivoluzione nel mondo delle due ruote : Intanto occhi apertissimi sabato 17 marzo per un appuntamento imperdibile: la Milano-Sanremo, che introdurrà un'importantissima novità nel mondo del ciclismo, il VAR. Proprio così: un giudice dell'...

Alla Milano-Sanremo nasce Var sui pedali : La notizia è stata ufficializzata da La Gazzetta dello Sport, che organizza la classicissima di primavera. Il giudice siederà all'interno di un camion con una decina di monitor e risponderà all'...

Milano-Sanremo 2018 - le previsioni meteo : forte rischio pioggia! Si possono rimescolare i valori.. : La chiamano Classica di Primavera, ma quest’anno di primaverile potrebbe esserci ben poco. Il meteo, infatti, è uno dei principali spauracchi in vista della Milano-Sanremo di sabato 17 marzo. Il rischio pioggia è molto forte, lungo tutto il percorso. Nel weekend una violenta precipitazione dovrebbe abbattersi su tutto il Nord Italia. Già la partenza dal capoluogo lombardo potrebbe essere bagnata, rischio che aumenta sensibilmente ...

Milano-Sanremo 2018 : Gianni Moscon - licenza di vincere. Kwiatkowski capitano del Team Sky - l’azzurro ha carta bianca da lontano : L’ultima tappa della Tirreno-Adriatico ha dato buone indicazioni. La preparazione di Gianni Moscon in vista delle grandi Classiche procede a gonfie vele, con il grande obiettivo della Parigi-Roubaix che ormai è sempre più vicina. Sabato, però, il trentino sarà già impegnato alla Milano-Sanremo 2018, prima Monumento della stagione. Il Team Sky, ovviamente, si focalizzerà sul polacco Michal Kwiatkowski. Oltre ad aver vinto lo scorso anno, si ...

Milano-Sanremo 2018 : la grande occasione di Elia Viviani. L’azzurro tenta il colpaccio : Sono passati dodici anni dall’ultimo trionfo azzurro nella Classicissima di primavera, la Milano-Sanremo. Nessuno, dopo Filippo Pozzato, è riuscito ad alzare le braccia al cielo sul lungomare della Città dei fiori. Sabato ci sarà una nuova opportunità, anche se appare difficile riuscire a battere i grandi favoriti della vigilia. Sulla carta l’unico atleta del Bel Paese che può provarci è Elia Viviani. La crescita del velocista di Isola della ...

Milano-Sanremo 2018 : gli outsider. Marcel Kittel cerca il colpaccio - Van Avermaet ci prova : Sabato si corre la prima Classica Monumento per la stagione di ciclismo maschile: in programma la Milano-Sanremo. Come di consueto la Classicissima resta aperta a diversi scenari: difficile tenere la corsa chiusa o prevedere se si arriverà in volata ristretta o se andrà via un gruppetto sul Poggio. Ci sarà da fare attenzione quindi a diversi outsiders in chiave successo. Lo spauracchio per tutti coloro che puntano alla vittoria, Peter Sagan e ...

Milano-Sanremo - tridente pesante per la Quick Step Floors : ecco il roster della squadra belga : La Quick Step Floors punta decisa alla vittoria della Milano-Sanremo. ecco il roster della squadra belga per la 'Classicissima' in programma sabato 17 marzo La Quick Step Floors ha svelato la squadra ...

Milano-Sanremo 2018 : le quote dei book-makers per le scommesse e favoriti. Peter Sagan uomo da battere : Sabato si correrà la 109ma edizione della Milano-Sanremo, un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di ciclismo. Quest’anno sembra esserci un unico grande favorito sulla carta secondo le quote dei book-makers per le scommesse e si tratta del tre volte campione del mondo Peter Sagan. Lo slovacco ha sfiorato più volte il successo della Classiccisma (secondo nel 2013 e 2017) e quest’anno cercherà di spezzare finalmente questo tabù. La ...

Milano-Sanremo 2018 : il borsino e lo stato di forma dei favoriti. Chi esce meglio da Tirreno-Adriatico e Parigi-Nizza? : Tirreno-Adriatico e Parigi-Nizza, per il piazzamento nel calendario, spesso e volentieri rappresentano l’avvicinamento ideale alla Milano-Sanremo, prima Classica Monumento del calendario internazionale. Anche in questo 2018, diversi tra i pretendenti alla vittoria finale hanno rifinito la preparazione in queste due brevi ma impegnative corse a tappe: chi ne è uscito meglio? Partendo dalla corsa nostrana, i primi due nomi che sovvengono ...