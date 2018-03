Milano | ragazza violentata durante una rapina | picchiato il fidanzato

Milano. Ragazza aggredita e rapinata mentre era con il fidanzato : Bruttissima pagina di cronaca avvenuta nella periferia sud di Milano. Una giovane è stata stata aggredita e rapinata mentre era

Milano - armato rapina coppia in un’auto e poi violenta la ragazza di 19 anni : La giovane ha 19 anni, era in auto con il fidanzato 22enne. Sono stati anche picchiati e derubati. Nella stessa strada nel 2005 ci fu uno stupro di gruppo

Milano - 24 arresti per droga. “Quarto Oggiaro divisa - noi mafiosi” e la ragazza del capo “come Imma di Gomorra” : “Quarto Oggiaro è diviso a metà. Di là ci sono loro … e di qua ci siamo noi e nessuno dalla parte di qua la tocca … Ragazzi noi siamo dei mafiosi!“. C’è anche questa intercettazioni agli atti dell’inchiesta che ha portato oggi all’arresto di 24 persone per associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga e ale rapine. Cuore dell’inchiesta il quartiere milanese popolare e ...

Rissa a colpi di coltello a Milano per una ragazza : uomo in fin di vita : Quella che vi stiamo per descrivere è un'altra di quelle vicende di cui non si vorrebbe mai sentire parlare. Purtroppo, però, per dovere di cronaca, dobbiamo portare alla luce il grave episodio avvenuto nella città di Milano nella tarda serata di lunedì 19 febbraio, dove Piazza Napoli si è resa teatro della violenta lite, avvenuta intorno alle ore 21.00, tra due uomini che si è trasformata in una vera e propria tragedia a colpi di coltello. Il ...

LITE A COLTELLATE PER UNA RAGAZZA/ Milano - duello in piazza Napoli : uno sfregiato - l'altro ferito al torace : LITE a COLTELLATE per una RAGAZZA a Milano: un ragazzo di 22 anni e un altro di 26 si sono fronteggiati con le lame in piazza Napoli. Nessuno dei due aveva precedenti penali..(Pubblicato il Tue, 20 Feb 2018 10:19:00 GMT)

Milano - ragazza stuprata in un albergo nella notte di San Valentino : arrestato pregiudicato : Milano - Si sono conosciuti nella notte di San Valentino e dopo poche ore lui l'avrebbe picchiata e stuprata. Una storia da incubo quella avvenuta nella notte tra mercoledì e giovedì 15 febbraio...

Ragazza uccisa a Milano - dall'autopsia no segni di violenza sessuale : E' stata effettuata l'autopsia sul corpo di Jessica Valentina Faoro , la 19enne uccisa con quaranta coltellate in via Brioschi , a Milano, il 7 febbraio. Prima che il medico legale possa dare un esito ...

Ragazza uccisa a Milano - dall’autopsia nessun segno di violenza sessuale : Ragazza uccisa a Milano, dall’autopsia nessun segno di violenza sessuale La 19enne è stata assassinata con quaranta coltellate Continua a leggere L'articolo Ragazza uccisa a Milano, dall’autopsia nessun segno di violenza sessuale sembra essere il primo su NewsGo.

Milano - ragazza uccisa : tranviere accusato non risponde a gip | Un mese fa c'era stato un primo approccio : Il primo febbraio la giovane chiamò i carabinieri raccontandoche, mentre lei dormiva, Garlaschi aveva tentato un approccio