Milano Il 28 marzo la grande musica di Bach per la Pasqua

Festival del Cinema Africano - d’Asia e America Latina - a Milano dal 18 al 25 marzo : Si terrà a Milano, dal 18 al 25 marzo, la 28ma edizione del Festival del Cinema Africano, d’Asia e America Latina, l’unico in Italia dedicato alle Cinematografie e alle culture dei tre continenti. 60 i film selezionati, tutti in prima visione italiana, con una Giuria internazionale composta da tre esperti che assegnerà il Premio al Miglior Film del Concorso Lungometraggi Finestre sul Mondo e da una ...

Presentati i Mondiali 2018 : dal 21 al 25 marzo spettacolo a Milano : Il pattinaggio è lo sport perfetto per una città come Milano dal momento che fonde sul ghiaccio la classe, l'eleganza e la precisione che rappresentano la città. Faccio un grosso in bocca al lupo all'...

Milano - il Festival dei Diritti Umani dal 20 al 24 marzo - : Alla Triennale la terza edizione della rassegna organizzata da Reset-Diritti Umani che quest'anno rifletterà sulla devastazione della Terra. In programma dibattiti, incontri, film e mostre ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news : chiusura a -1 - 05% - Saipem a -2 - 41% (14 marzo 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI guarderà alle parole di Daniele Nouy, responsabile della vigilanza bancaria unica. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 17:39:00 GMT)

Storie digitali - dal 15 al 17 marzo a Milano incontri con Coez - Rancore e Salvatore Aranzulla : Nuove culture del web e di successo. Se ne parlerà nella tre giorni milanese di Storie digitali, dal 15 al 17 marzo 2018, all’interno del Milano Digital Week. Il festival ideato e diretto dal cantante/scrittore Antonio Dikele Distefano è gratuito e aperto al pubblico. Pensato per i giovani, ma anche per chi è meno giovane, con l’obiettivo di far conoscere il linguaggio della cultura digitale. Alla Fabbrica del Vapore si terranno una serie di ...

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora Milano e Bergamo : presa banda di furti in casa e aree servizio (14 marzo) : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: presa banda di giovani albanesi in Lombardia, furti in casa e rapine alle aree di servizio tra Milano, Bergamo e Monza (14 marzo 2018)(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 10:08:00 GMT)

Domenica 25 marzo StraMilano la corsa più famosa d’Italia : Grandi runner e amatori, famiglie e appassionati di sport, adulti e bambini, tutti insieme Domenica 25 marzo per la Stramilano

Milano : il 25 marzo la 47esima edizione della StraMilano : Milano, 13 mar. (AdnKronos) – Giunge alla sua 47esima edizione la StraMilano 2018, che domenica 25 marzo riunirà nuovamente, a Milano, grandi runner e amatori, famiglie e appassionati di sport. Quest’anno la giornata avrà come madrina la newyorkese Justine Mattera, showgirl e attrice, che correrà i 21 chilometri partecipando attivamente alla gara fianco a fianco con i runner. Come da tradizione, la corsa si svilupperà in tre grandi ...

