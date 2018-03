Milano | fidanzati aggrediti | fermato un 25enne per rapina e violenza sessuale

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 15 marzo 2018) Un colombiano di 25 anni è statodai carabinieri per lae laavvenuta lunedì sera in via Chopin, nella periferia di. L’uomo, residente in città, è stato bloccato dai militari durante la notte. Gli investigatori ieri avevano ritrovato l’auto rubata alla coppia died erano sulle sue tracce. Lo sconosciuto, descritto come un sudamericano dalle vittime, era scappato con la Fiat Punto del 22enne, preso a schiaffi e minacciato con un’arma che non è ancora stato chiarito se fosse da fuoco o da taglio. Ascoltati singolarmente i due ragazzi hanno descritto la stessa scena, lo stesso volto, la stessa paura. I due studenti avevano parcheggiato in fondo a via Chopin, in zona Ripamonti, in un punto dove il 4 giugno 2005 un’altra coppia fu assalita da un gruppo di romeni. L’aggressore ha sorpreso i, puntando l’arma si ...