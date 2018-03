Milan | le scadenze Yonghong Li e l’offerta di Saeed Al-Falasi

calcioweb.eu

(Di giovedì 15 marzo 2018) Ilsi prepara per la gara di Europa League con l’intenzione di ribaltare il risultato dell’andata, per i rossoneri momento importante in campionato e rimonta clamorosa ma a tenere banco è anche il futuro, novità nelle ultime ore. Secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’Li deve affrontare a breve tre situazioni: le iniezioni di capitale da assicurare per portare a termine la stagione, il rifinanziamento del debito con Elliott e l’incontro con la UEFA a Nyon per fornire le garanzie sulla solidità della società. Inoltre nelle ultime ore è arrivata un’offerta dagli Emirati Arabi, si tratta diAl-, membro di una famiglia nobile e proprietario del gruppo International Triangle. Situazione ancora alla fase iniziale ma che potrebbe essere approfondita. LEGGI ANCHE –> Arsenal-: Calabria in dubbio, Kalinic ...