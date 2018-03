Milan | importante annuncio di Fassone sul futuro del club

Dal calcio al ciclismo - la Milano-Sanremo scopre il VAR : importante rivoluzione nel mondo delle due ruote : Intanto occhi apertissimi sabato 17 marzo per un appuntamento imperdibile: la Milano-Sanremo, che introdurrà un'importantissima novità nel mondo del ciclismo, il VAR. Proprio così: un giudice dell'...

Pattinaggio artistico - presentati i Mondiali 2018. “Un evento importante per Milano e per l’Italia” : Si è tenuta stamattina, presso la Sala Alessi di Palazzo Marino a Milano, i Campionati Mondiali 2018 di Pattinaggio di Figura in programma dal 21 al 25 marzo al Mediolanum Forum di Assago. Un evento importante per l’Italia, che ospita la rassegna per la quarta volta, e che segue la positiva spedizione di PyeongChang 2018, pur senza medaglie. 198 atleti di 43 diverse nazioni si sfideranno sul ghiaccio, tra spettacolo, divertimento e ...

Milan - Borini : 'Obietti quarto posto - non è importante come facciamo a raggiungerlo' : Fabio Borini , esterno del Milan , parla a Sky Sport in vista della sfida contro l' Arsenal di Europa League, dove i rossoneri dovranno rimontare il 2-0 dell'andata: 'Di impossibile non c'è niente e si può ribaltare anche uno 0-2. Sento la fiducia,...

MIRABELLI - Milan/ "Gattuso ha cambiato il Milan - ambiamo a qualcosa di importante!" : Parla MIRABELLI: "Gattuso ha cambiato il Milan, siamo in corsa per tutto". Il direttore sportivo rossonero elogia il tecnico e fa il punto sugli obiettivi stagionali(Pubblicato il Wed, 07 Feb 2018 01:18:00 GMT)

Milan - primo acquisto e futuro del club : entro l'estate una decisione importante Video : Dopo un inizio di stagione [Video] decisamente al di sotto delle aspettative, il #Milan è riuscito a risalire la cresta con Rino Gattuso alla guida dei rossoneri. Il principale obiettivo stagionale, la qualificazione alla Champions League, è ancora molto lontano ma l'impronta di Ringhio ha portato la squadra, completamente rifondata in estate, a ritrovare un'identita'. Se dal punto di vista tecnico, il momento peggiore sembra dietro le spalle, ...

Milan-Lazio 2-1 : Cutrone-Bonaventura - importante vittoria rossonera : Serie A, Milan-Lazio: cronaca live primo tempo 1 E' cominciato il match al Giuseppe Meazza! 3 Tiro dalla distanza di Suso, palla fuori alla destra di Strakosha. 6 Il Milan cerca di fare la partita, ...

Milan - importante cena in casa rossonera : ecco di cosa si è parlato : In casa Milan si pensa al campionato, difficile infatti aspettarsi movimenti di mercato ma a tenere banco è anche al futuro. Importanti novità nelle ultime ore, secondo quanto riporta Sky Sport importante cena di lavoro nella serata di ieri in un noto ristorante giappone al centro di Milano, riunione tra Han Li, Fassone e due componenti del cda rossonero l’avvocato Roberto Cappelli ed il manager Marco Patuano. La novità più importante riguarda ...