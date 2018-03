Milan | Fassone | Il rinnovo di Gattuso arriverà Il rifinanziamento? Sì | ci sono

Milan : Fassone - presto rinnovo Gattuso : ANSA, - MilanO, 15 MAR - "Bisogna trovare il momento giusto e penso che arriverà presto". E' solo una questione di tempo il rinnovo di contratto di Rino Gattuso, come ha spiegato l'ad rossonero Marco ...

Milan - importante annuncio di Fassone sul futuro del club : Il Milan è in campo per la gara di Europa League contro l’Arsenal, nel frattempo arrivano importanti dichiarazioni da parte di Fassone ai microfoni di ‘Sky Sport’: “All’interno del club c’è molta serenità e cerco di trasferirla ai miei collaboratori. Poi ci sono tutta una serie di rumours sullo stato finanziario del club ai quali sono abituato da prima del closing. Io sono relativamente ottimista: il ...

Milan - Fassone e Mirabelli già a lavoro in vista dell’estate : Reina e Willian osservati speciali : Milan, Fassone e Mirabelli già a lavoro in vista dell’estate: Reina e Willian osservati speciali Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Milan, Fassone E Mirabelli- Dopo una seconda parte di stagione in grande spolvero, il Milan è pronto a concentrare le sue attenzioni in vista del futuro e della prossima sessione di mercato estivo. Secondo le ultime ...

Milan-FIGC - Fassone vede Fabbricini : dal bilancio al debito Elliott - il punto : Si è parlato, inoltre, di politica sportiva, degli scenari tra Federazione e Lega, del nuovo corso Gattuso e dei metodi di lavoro del tecnico milanista. RIFINANZIAMENTO - Presumibilmente, si è ...

Milan - Fassone elogia Gattuso. Ma il rinnovo deve attendere : Fassone dunque, come riportato oggi anche dalla Gazzetta dello Sport, avrebbe fatto altre scelte per la panchina del Milan dopo l'esonero di Vincenzo Montella . E' stato il suo collega, il ...

Milan - Fassone promuove squadra e Gattuso : ... una scelta, quella di promuovere Ringhio, della quale Fassone ha spiegato le origini intervenendo su Radio 1 nel corso della trasmissione "Radio Anch'io Sport": Avremmo voluto andare avanti con ...

Milan - Fassone : ''Gattuso ci ha sorpresi - ha caratteristiche da grande tecnico'' : I ragazzi hanno voglia, guardiamo lontano', dice Fassone intervistato da Radio Anch'Io lo Sport di Rai Radio. GUARDA I GOL DI ROMA-Milan ALLENAMENTO CANCELLATO PER NEVE - La squadra è rimasta a Roma ...

Milan - Fassone adesso suona la carica : “La corsa Champions League? Dobbiamo crederci” : Milan, Fassone adesso suona la carica: “La corsa Champions League? Dobbiamo crederci” Il dirigente rossonero non pone limiti agli obiettivi ed elogia Gattuso: “Ha fatto le cose semplici, quelle che un allenatore con più esperienza di lui avrebbe fatto” Continua a leggere L'articolo Milan, Fassone adesso suona la carica: “La corsa Champions League? Dobbiamo crederci” sembra essere il primo su NewsGo.

Fassone : 'Il Milan ci deve credere' : ... speriamo si riveli vincente nel lungo periodo', dice l'amministratore delegato rossonero all'indomani della bella vittoria contro la Roma all'Olimpico ai microfoni di 'Radio Anch'io Sport' su ...

Milan - Fassone : 'Sorpreso da Gattuso. Rinnovo? Vedremo' : Marco Fassone , ad del Milan , ospite di 'Radio anch'io sport', così rende omaggio al lavoro del tecnico dopo la vittoria sulla Roma . Alla domanda su un possibile prolungamento del contratto, ha ...

Milan - Fassone : 'Crediamo alla Champions - sorpresi da Gattuso' : La bella vittoria per 2-0 all'Olimpico contro la Roma ha ribadito ancora una volta l'ottimo momento che sta attraversando il Milan di Gennaro Gattuso; nove vittorie e tre pareggi nelle ultime 12 ...

Milan - Fassone : 'Esplosione Cutrone? Bravi a farlo crescere con noi' : TORINO - 'L'Esplosione di Cutrone? Non posso che essere soddisfatto. Siamo stati Bravi a tenerlo e a farlo crescere'. Marco Fassone , ad del Milan , si coccola il gioiellino Patrick Cutrone e torna a ...

“Più sorpreso da Gattuso o Cutrone?” - l’ad del Milan Fassone risponde così - novità anche su Donnarumma : Il Milan non può nascondersi punta alla qualificazione in Champions League, la squadra di Gattuso è reduce dal successo sul difficile campo della Roma ma in generale sta attraversando un momento veramente entusiasmante. Ecco le parole di Marco Fassone, amministratore delegato del Milan a Radio Rai Uno nel corso di Radio Anch’Io lo Sport: “Cosa è successo a questo Milan? Gattuso ha fatto le cose semplici, quelle che un allenatore con ...

Fassone : 'Accanimento a orologeria con Yonghong Li. Romagnoli? Trattiamo il rinnovo. Donnarumma ama il Milan' : L'amministratore delegato del Milan, Marco Fassone, è tornato a parlare ai microfoni di Radio Rai nel corso di Radio Anch'Io lo Sport del momento del no CAMBIAMENTO - 'Cosa è successo a questo Milan? Gattuso ha fatto le cose semplici, quelle che un allenatore con più esperienza di lui avrebbe fatto. Forse non ce lo aspettavamo ...