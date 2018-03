Milan | Fassone | ' Ci sono le proposte | il rifinanziamento si farà'

Milan - importante annuncio di Fassone sul futuro del club : Il Milan è in campo per la gara di Europa League contro l’Arsenal, nel frattempo arrivano importanti dichiarazioni da parte di Fassone ai microfoni di ‘Sky Sport’: “All’interno del club c’è molta serenità e cerco di trasferirla ai miei collaboratori. Poi ci sono tutta una serie di rumours sullo stato finanziario del club ai quali sono abituato da prima del closing. Io sono relativamente ottimista: il ...

Milan - Fassone e Mirabelli già a lavoro in vista dell’estate : Reina e Willian osservati speciali : Milan, Fassone e Mirabelli già a lavoro in vista dell’estate: Reina e Willian osservati speciali Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Milan, Fassone E Mirabelli- Dopo una seconda parte di stagione in grande spolvero, il Milan è pronto a concentrare le sue attenzioni in vista del futuro e della prossima sessione di mercato estivo. Secondo le ultime ...