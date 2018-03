Milan | Elliott vuole tranquillizzare la Uefa

Davvero il Fondo Elliott sta per diventare proprietario del Milan? : Elliott ha messo Li Yonghong alle strette e non è fantascienza che il fondo americano sia sempre più vicino a subentrare nella proprietà del Milan. Non è una novità che il presidente rossonero debba restituire all’hedge fund 303 milioni di euro entro l’ottobre di quest’anno per evitare che il club passi in mano americana. Lo abbiamo scritto molte volte. L’ultima novità arriva da ...

L'hedge fund londinese ha acquistato quote di Tim per cercare di contrastare la modalità con cui Vivendi sta guidando la società.

Elliott - il fondo "attivista" già entrato in Ansaldo e nel Milan : MilanO - Lo chiamano fondo 'attivista', nel senso che si dà molto da fare. Anche troppo, secondo l'opinione diffusa nel mercato, e soprattutto senza che nessuno glielo chieda. Elliott, il fondo di ...

Milan-FIGC - Fassone vede Fabbricini : dal bilancio al debito Elliott - il punto : Si è parlato, inoltre, di politica sportiva, degli scenari tra Federazione e Lega, del nuovo corso Gattuso e dei metodi di lavoro del tecnico milanista. RIFINANZIAMENTO - Presumibilmente, si è ...

Milan tra Uefa ed Elliott : ecco perché il mercato di gennaio è stato bloccato : Averli in ancora in squadra fa tutta la differenza del mondo, anche come attrazione per dei possibili nuovi investitori, una condizione che va tenuta in considerazione allo stato attuale.

Il Milan tratta con Merrill Lynch : 300 milioni per liberarsi di Elliott : ... potrebbe restituire a Elliott i 128 milioni di euro prestati direttamente alla società, mentre resterebbero ancora scoperti i 180 erogati alla controllante Rossoneri Sport , necessari sia per la ...

Milan - un osservatore Elliott presente al Cda : MilanO - E' durato circa un'ora il consiglio di amministrazione del Milan, andato in scena a mezzogiorno nella sede del club rossonero. I membri cinesi hanno partecipato collegati in videoconferenza ...

Milan vede Elliott : verifica di routine - lontana ipotesi proroga : MilanO - E' andato in scena oggi l'incontro tra Milan e Fondo Elliott. Il club rossonero era rappresentato dall'ad Marco Fassone e dal direttore finanziario Valentina Montanari. Per l'hedge fund ...

Incontro di routine per verificare i covenant del prestito, la richiesta di un allungamento della scadenza non sarebbe stata formalizzata al fondo Usa.

L'ipotesi dovrebbe essere discussa nell'incontro tra i vertici del club e quelli del fondo Usa a Milano in questi giorni.

Milan - incontro con Elliott per il rifinanziamento : il nuovo piano di Fassone : I rappresentanti del fondo Elliott sono arrivati in queste ore a Milano per incontrare Marco Fassone. Secondo quanto rivelato dal Corriere dello sport, l'amministratore delegato del Milan vuole mettere in atto una nuova strategia nei confronti del fondo americano. SPOSTARE LA SCADENZA - Date le difficoltà incontrate con Goldman Sachs prima, ...