Milan | dagli Emirati un’offerta per la maggioranza del club

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news : Piazza Affari attende dati dagli Usa (7 marzo 2018) : BORSA ITALIANA news. Per Piazza Affari OGGI pochi dati macroeconomici in arrivo. Perlopiù dagli Stati Uniti e non dall'Europa. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 04:23:00 GMT)

Milano - Meloni sfila in via Padova con il tricolore ma viene contestata dagli abitanti : “Non vogliamo odio nel quartiere” : Un tricolore lungo 500metri ha sfilato lungo via Padova sorretto da militanti e rappresentanti di Fratelli D’Italia. Obiettivo? “Riportare lo Stato nei quartieri abbandonati”. Presenti tra gli altri Daniela Santanchè, Ignazio La Russa e la leader Giorgia Meloni che è stata pesantemente contestata dagli abitanti del quartiere. Tra manifestanti e passanti i toni si sono accesi in diverse occasioni L'articolo Milano, Meloni sfila ...

Milano - il villaggio militare occupato dagli abusivi in via Forze Armate : "Patto per demolire i palazzi" : Di fronte a questo quadro, l'incontro tra il Comune e Invimit (la società del ministero dell'Economia che si occupa della valorizzazione dell'area su incarico del Demanio) è così andato oltre il ...

Dagli operai del boom economico agli impiegati 2.0 : la prima ''schiscetta'' in mostra a Milano : E' il piccolo contenitore usato a partire Dagli anni '50 per il pasto casalingo di impiegati ed operai. Per tutto il mese di gennaio, la ''schiscetta''...

Di Maio e Casaleggio a Milano (di nuovo) dagli imprenditori : “Aboliremo 400 leggi. Sul sito tutti potranno proporre quali” : L’imprenditore aspetta Davide Casaleggio fuori dalla porta della sala conferenze a Milano e lo agguanta il tempo di una stretta di mano: “Continuate così, è arrivato il momento di fare”. Lui sorride, mai così tanto come da quando è iniziata la campagna elettorale, e fa solo un commento: “Benvenuti”. Ennesima settimana di tour in vista del voto, il Movimento 5 stelle torna davanti agli imprenditori per parlare di una ...

