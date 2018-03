Milan | addio ai cinesi e a Yonghong Li? La cordata araba che vuole comprare il club

L'addio a Gillo Dorfles - un amore «intransigente» per Milano : Di Milano Gillo Dorfles aveva assorbito lo spirito e il fascino, e anche la capacità di indignarsi. Non era soltanto quello che di lui abbiamo letto e apprezzato: il critico, il fenomenologo, il ...

GILLO DORFLES È MORTO/ L‘addio a 107 anni : il saluto del sindaco di Milano al geniale critico d’arte : MORTO GILLO DORFLES: a 107 anni si è spento il noto critico d’arte. E’ scomparso oggi il poliedrico DORFLES, artista, critico, insegnante: a gennaio aveva presentato la sua ultima collezione(Pubblicato il Fri, 02 Mar 2018 14:55:00 GMT)

L'addio a Gian Marco Moratti - Milano saluta il grande petroliere : dal teatro alla Scala, dall'Inter, da Roberta Armani, dal presidente dell'Inter Erick Thohir, da Pippo Baudo, per citarne solo alcune

L’addio a Gian Marco Moratti I funerali a Milano Diretta : Personaggi del mondo dello sport e dell’economia nella chiesa di San Carlo per le esequie dell petroliere milanese scomparso domenica notte

Addio a Gian Marco Moratti - Sala : "Un grande Milanese" : 'Con la morte di Gian Marco Moratti scompare una delle figure più carismatiche di quell'imprenditoria milanese che ha rappresentato e rappresenta l'autentico motore dell' economia italiana. Un uomo ...

Milan - addio ad Andrè Silva? Il Napoli fiuta l’affare - ma… : Milan, addio ad Andrè Silva? Il Napoli fiuta l’affare, ma… Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Milan, addio AD Andrè SILVA- Resta avvolto nel mistero il futuro di Andrè Silva. Nonostante la società rossonera abbia già pagato il suo riscatto fissato a 38 milioni più due milioni di bonus, il portoghese resta in bilico in vista della prossima stagione. ...

Addio signore - ecco le cattive ragazze di Max Mara alla Milano Fashion Week : La sfilata Prada in diretta streaming Nessun commento Lascia un Commento Annulla risposta Nome Email* Commento Perfavore, abilita JavaScript per inviare la form. * Il tuo indirizzo email non sarà ...

I tifosi del Milan contro Pirlo : nel “mirino” la partita d’addio a San Siro! : Andrea Pirlo ha annunciato il proprio addio al calcio giocato, anche se non è esclusa una sua permanenza nel mondo del calcio. L’ormai ex calciatore di tante squadre in Italia, sta organizzando una partita d’addio a San Siro, il 21 di maggio: “La partita si terrà a San Siro campo di tante battaglie, la cornice perfetta per una vera sfida tra campioni”, ha scritto Pirlo ai suoi compagni ed amici, “un’occasione ...

Milan - addio Adidas : Puma nuovo sponsor tecnico - 'come sarà la nuova maglia' : ... senza contare le royalty sul merchandising , circa 9 milioni nell'ultimo bilancio, riporta la Gazzetta dello Sport, , mentre Puma non dovrebbe superare quota 10-15 milioni a stagione. #Milan , #Puma ...

Milan-Paletta addio - per difensore Turchia o Cina : Rescissione consensuale fra il Milan e Gabriel Paletta, che è pronto a iniziare una nuova avventura calcistica, in Turchia, dove interessa a varie squadre come Fenerbahce, Galatasaray, Trabzonspor e ...

Calciomercato Milan - addio Paletta. Ipotesi Fenerbahçe : MilanO - Gabriel Paletta chiuderà oggi il suo rapporto con il Milan : il difensore italo-argentino e il club rossonero firmeranno una risoluzione consensuale. Per lui si era mosso il Sassuolo prima di ...

Milan - il giocatore non rinnova : addio a giugno e c'è il colpo a parametro zero? Video : Il #Milan è rimasto praticamente fermo in questa sessione di mercato, riuscendo ad operare solo in uscita con operazioni minori. Sembrerebbe essere in dirittura d’arrivo con il Crotone l’operazione che vede il passaggio di Niccolò Zanellato [Video] in maglia rossoblu, con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Per molti giorni, ha tenuto banco la “telenovela” riguardante il passaggio di Gustavo Gomez al Boca Juniors, operazione che ...

Milan addio ufficiale - arrivano 4 milioni; Inter scatenata - cena per il nuovo 10 Video : Il calciomercato invernale di riparazione [Video] sta iniziando a regalare i primi 'colpi'. Le Milanesi stanno lavorando in maniera differente, con l'#Inter che ha messo a segno il primo colpo mentre il #Milan sembra non abbia in programma acquisti. Il direttore sportivo rossonero, Massimiliano Mirabelli ha dichiarato che nella sessione di gennaio il club di via Aldo Rossi operera' solo in uscita per piazzare gli esuberi. L'Inter, invece, sembra ...

Milan addio ufficiale - arrivano 4 milioni; Inter scatenata - cena per il nuovo 10 : Il calciomercato invernale di riparazione sta iniziando a regalare i primi 'colpi'. Le Milanesi stanno lavorando in maniera differente, con l'Inter che ha messo a segno il primo colpo mentre il Milan sembra non abbia in programma acquisti. Il direttore sportivo rossonero, Massimiliano Mirabelli ha dichiarato che nella sessione di gennaio il club di via Aldo Rossi opererà solo in uscita per piazzare gli esuberi. L'Inter, invece, sembra non ...