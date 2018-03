Migranti | incendio in hotspot Lampedusa | fermati 4 tunisini

Incendio in centro accoglienza Migranti a Cagliari : Uno degli ospiti, in tutto una quarantina, è caduto mentre cercava di sfuggire alle fiamme e al fumo e ha riportato un lieve trauma toracico. Il giovane, originario del Ghana, è stato poi accompagnato al pronto soccorso per accertamenti, ma le sue condizioni sono buone

Nelle prime ore di stamattina c’è stato un incendio nella tendopoli di Migranti a San Ferdinando - in Calabria : è morta una donna : Nelle prime ore di stamattina si è sviluppato un incendio in una tendopoli per migranti a San Ferdinando, in Calabria. Non è ancora chiaro cosa abbia causato l’incendio, che secondo Repubblica ha bruciato circa 200 abitazioni. Una donna è stata The post Nelle prime ore di stamattina c’è stato un incendio nella tendopoli di migranti a San Ferdinando, in Calabria: è morta una donna appeared first on Il Post.

Rosarno - Incendio nella tendopoli di Migranti : 1 morto : T ragedia annunciata a Rosarno , in Calabria. Una donna trentenne è morta e altre due ragazze sono rimaste gravemente ferite in un vasto Incendio scoppiato questa notte nella tendopoli di San ...

Incendio nella tendopoli dei Migranti : così si muore tra gli schiavi che raccolgono le arance : E' una donna di 30 anni la vittima dell'Incendio di questa notte nella tendopoli per migranti di San Ferdinando, nella piana di Gioia Tauro, nel Reggino. Le fiamme si sarebbero sviluppate nel ghetto di tende e capanne...

Reggio Calabria - incendio nella tendopoli per Migranti : un morto : Una persona è morta ed altre due sono rimaste ferite in un incendio scoppiato la scorsa notte nella tendopoli per migranti di San Ferdinando, nella Piana di Gioia Tauro. Sulle cause sono in corso ...

Rosarno - incendio nella tendopoli dei Migranti : morta una donna - due feriti : Un morto accertato. Ma c’e anche qualche ferito nell’incendio che si è verificato stanotte all’interno della tendopoli di San Ferdinando, che si trova nella zona industriale alle spalle del porto di Gioia Tauro. Ancora non si conoscono le cause del rogo divampato prima dell’alba, intorno alle 4.30. La vittima dovrebbe essere una donna che si trovava nella parte vecchia della tendopoli e che, scoppiato l’incendio, a ...

Rosarno : incendio distrugge la tendopoli dei Migranti - Le immagini : Quello che resta, all'alba, della tendopoli dei migranti a San Ferdinando (Rosarno). Un incendio divampato nella notte ha distrutto 200 baracche e tende dove trovano rifugio, in condizioni disumane, i ...

Migranti : incendio in una tendopoli in Calabria - morta una donna : È una donna di 30 anni la vittima dell'incendio di questa notte nella tendopoli per Migranti di San Ferdinando, nella piana di Gioia Tauro, nel Reggino. Nell'incendio, oltre alla vittima, il cui corpo è stato carbonizzato, sono rimaste ferite altre due persone, sempre donne, ricoverate ora nell'ospedale di Polistena. Oltre 100 i Migranti sfollati, per i quali è in corso di allestimento un'altra struttura. ...

Incendio in tendopoli Migranti Calabria : (ANSA) - ROMA, 27 GEN - Una persona è morta e altre due sono rimaste ferite in un Incendio scoppiato la notte scorsa nella tendopoli di San Ferdinando, una baraccopoli nella piana di Gioia Tauro dove ...

Migranti : incendio in una tendopoli in Calabria - un morto : È di un morto e di almeno due feriti il bilancio di un incendio sviluppatosi nella notte, intorno alle ore 5:00, nella vecchia tendopoli di San Ferdinando, in provincia di Reggio Calabria, che ospita diversi immigrati. Sulle cause sono in corso accertamenti.

Rosarno - incendio nella tendopoli dei Migranti : un morto - molti ustionati : Una persona è morta e diverse sono rimaste ferite nel vasto incendio scoppiato questa notte alla tendopoli di Rosarno , vero e proprio ghetto di tende e capanne che d'inverno ospita i braccianti che ...

Migranti - incendio in una tendopoli in Calabria : un morto : Una persona è morta ed altre due sono rimaste ferite in un incendio scoppiato la scorsa notte nella tendopoli per Migranti di San Ferdinando, nella Piana di Gioia Tauro. Il morto è stato trovato ...

Rosarno - incendio nella tendopoli dei Migranti : un morto - molti ustionati : Alle 5 del mattino le fiamme nel ghetto di tende e capanne che ospita in braccianti che arrivano in Calabria per la raccolte delle arance. Nei mesi scorsi più...

Incendio a Pozzallo : a fuoco barche Migranti : Intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Modica, oggi pomeriggio, a Pozzallo per un Incendio nei pressi del porto.