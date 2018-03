Microsoft rinnova la scheda contatti di Outlook com Beta

Windows 10 : Microsoft vuole rinnovare ulteriormente il sistema di sblocco : Con Windows 10, Microsoft sta cercando di sostituire le password tradizionali con sistemi di autenticazione sicuri alternativi che sono anche più veloci e semplici da usare. Windows Hello, ad esempio, si è dimostrata una tecnologia comoda e dall’enorme successo. Con la build numerata 17093 e rilasciata solo agli utenti Insider fast, Microsoft ha introdotto un nuovo metodo di sblocco per tutti coloro che possiedono Windows 10 S. Questo si ...

Groove Musica : attenzione - Microsoft continua a rinnovare l’abbonamento Pass anche se non è più attivo : Come tutti saprete, l’abbonamento Pass di Groove Musica è stato definitivamente dismesso in favore della partnership con il provider Musicale Spotify. Tuttavia, stando alla segnalazione di MSPoweruser, Microsoft sta ancora effettuando il rinnovo di questa abbonamento che, ricordiamo, fa riferimento ad un servizio non più attivo da svariati giorni. Se avete infatti collegato una carta di credito al vostro account Microsoft e avete attivo il ...