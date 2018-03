Microplastica nelle bottiglie d' acqua | l' OMS lancia l' allarme | ecco i dettagli

Blastingnews

: Microplastica nelle bottiglie d’acqua: Oms apre indagine - Corriere : Microplastica nelle bottiglie d’acqua: Oms apre indagine - Oggiestorto : Il problema della microplastica nelle bottiglie acqua minerale significa che per i maschietti si deposita nel pisel… - M4r14P40l4 : RT @andreaagostinia: Microplastica nelle bottiglie d’acqua: allarme contaminazione -

(Di giovedì 15 marzo 2018) Negli ultimi giorni sta facendo molto scalpore la notizia delle microplastiche all'interno delled'. La faccenda riguarda gli 11 rivenditori did'più famosi al mondo come Danone, Nestlè e San Pellegrino. Sono stati infatti presi come campione 259d'acquistate in diversi paesi di ben 11 marche diverse. I dati che ne sono emersi sono del tutto preoccupanti per la popolazione: quasi tutte lecontengono tracce di microplastiche al loro interno. Entriamo nelo della vicenda. I risultati della ricerca Questo tipo di ricerca non è stata pubblicata su alcuna rivista scientifica, ma è stata svolta dall'Organizzazione giornalistica Orb Media ed in seguito i test per le analisi di laboratorio sono finiti nella mani della State University di New York, Fredonia. I risultati emersi dall'esame dellesono alquanto preoccupanti ...