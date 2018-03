Michelangelo ha nascosto se stesso in un ritratto della poetessa Vittoria Colonna

huffingtonpost



Fatal error: Uncaught exception 'Abraham\TwitterOAuth\TwitterOAuthException' with message 'Connection time-out' in /web/htdocs/www.zazoom.eu/home/twitteroauth/src/TwitterOAuth.php:427 Stack trace: #0 /web/htdocs/www.zazoom.eu/home/twitteroauth/src/TwitterOAuth.php(353): Abraham\TwitterOAuth\TwitterOAuth->request('https://api.twi...', 'GET', 'Authorization: ...', Array) #1 /web/htdocs/www.zazoom.eu/home/twitteroauth/src/TwitterOAuth.php(324): Abraham\TwitterOAuth\TwitterOAuth->oAuthRequest('https://api.twi...', 'GET', Array) #2 /web/htdocs/www.zazoom.eu/home/twitteroauth/src/TwitterOAuth.php(179): Abraham\TwitterOAuth\TwitterOAuth->http('GET', 'https://api.twi...', 'search/tweets', Array) #3 /web/htdocs/www.zazoom.eu/home/twitteroauth/search.php(22): Abraham\TwitterOAuth\TwitterOAuth->get('search/tweets', Array) #4 {main} thrown in /web/htdocs/www.zazoom.eu/home/twitteroauth/src/TwitterOAuth.php on line 427

: Uncaught exception 'Abraham\TwitterOAuth\TwitterOAuthException' with message 'Connection time-out' in /web/htdocs/www.zazoom.eu/home/twitteroauth/src/TwitterOAuth.php:427 Stack trace: #0 /web/htdocs/www.zazoom.eu/home/twitteroauth/src/TwitterOAuth.php(353): Abraham\TwitterOAuth\TwitterOAuth->request('https://api.twi...', 'GET', 'Authorization: ...', Array) #1 /web/htdocs/www.zazoom.eu/home/twitteroauth/src/TwitterOAuth.php(324): Abraham\TwitterOAuth\TwitterOAuth->oAuthRequest('https://api.twi...', 'GET', Array) #2 /web/htdocs/www.zazoom.eu/home/twitteroauth/src/TwitterOAuth.php(179): Abraham\TwitterOAuth\TwitterOAuth->http('GET', 'https://api.twi...', 'search/tweets', Array) #3 /web/htdocs/www.zazoom.eu/home/twitteroauth/search.php(22): Abraham\TwitterOAuth\TwitterOAuth->get('search/tweets', Array) #4 {main} thrown inon line

(Di giovedì 15 marzo 2018)potrebbe averuna sua caricatura neldell'amica e poetessa Vittoria, eseguito nel 1525 e oggi conservato al British Museum di Londra: è la piccola sagoma di un uomo intento a dipingere, quella che emerge osservando attentamente i tratti di penna che definiscono le pieghe dell'abitonobildonna, all'altezza dell'addome. A indicarlo è lo studio pubblicato sulla rivista Clinical Anatomy da Deivis de Campos, dell'Università federale di Scienzesalute di Porto Alegre, in Brasile.La piccola sagoma diappare simile all'autocaricatura che l'artista aveva tratteggiato nel 1509 a lato di un sonetto dedicato all'amico Giovanni da Pistoia: in quel primo schizzo,si era disegnato in posizione eretta, nell'atto di dipingere la Cappella Sistina, mentre neldi Vittoriasi sarebbe disegnato ...