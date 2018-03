Miami | un ponte crolla su una strada “Diverse persone morte schiacciate” La struttura

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 15 marzo 2018) Il crollo di unpedonale aha provocato ladi “diverse”. Laè collassata su unatrafficata e ha schiacciato almeno 5 auto che erano in transito. Secondo quanto riferisce la tv locale della Nbc, citando fonti di polizia, ci sarebbero diverse vittime. IlHerald riferisce invece di un numero non precisato die auto sono intrappolate sotto le macerie della campata. Ilda 950 tonnellate, costruito presso il campus della Florida International University, era stato installato lo scorso sabato e non avrebbe dovuto aprire prima del 2019. Emergency crews respond to collapsed pedestrian bridge at Florida International University in, FL. Several people were killed, officials say. https://t.co/3kekuhxuF7 pic.twitter.com/hYupV1ctDK — ABC News (@ABC) 15 marzo 2018 L'articolo, unsu una. ...