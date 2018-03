Miami | ponte crolla su superstrada ' Diversi morti'

Crolla ponte su strada a sei corsie a Miami - diversi morti : New York, 15 mar. , askanews, Un ponte è Crollato su una strada a sei corsie a Miami, in Florida, provocando diversi morti. E' quanto riportano i media americani. Il ponte pedonale era stato ...

