Miami | crolla un ponte pedonale | “Auto schiacciate e vittime”

newsgo

: ?? Ponte pedonale crolla su un'autostrada a #Miami. Per i media locali ci sono 'diversi morti'… - repubblica : ?? Ponte pedonale crolla su un'autostrada a #Miami. Per i media locali ci sono 'diversi morti'… - RaiNews : Crolla ponte pedonale alla #Florida International University di #Miami: auto schiacciate (Fermo immagine video… - Corriere : Miami, crolla ponte pedonale crolla e schiaccia auto: «Diversi morti» -

(Di giovedì 15 marzo 2018)unUnto in Florida. Secondo i vigili del fuoco, ci sono automobili intrappolate e diverse vittime. Ilera stato appena inaugurato. Unto in Florida. Secondo i vigili del fuoco, ci sono automobili intrappolate e diverse vittime. … L'articolounproviene da NewsGo.