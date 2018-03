Usa - crolla un ponte pedonale a Miami : auto schiacciate : Un ponte pedonale è crolla to a Miami collassando su una strada trafficata e schiacciando alcune delle auto che erano in transito. Lo si vede dalle immagini diffuse dai media locali. Il crollo ha provocato diversi morti. L'articolo Usa, crolla un ponte pedonale a Miami : auto schiacciate sembra essere il primo su Meteo Web.

Miami, crolla un ponte pedonale: "Auto schiacciate e vittime" Un ponte pedonale è crollato in Florida. Secondo i vigili del fuoco, ci sono automobili intrappolate e diverse vittime. Il ponte era stato appena inaugurato.