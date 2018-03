Metti la nonna in freezer | il backstage esclusivo

Metti la nonna in freezer film al cinema dal 15 marzo : recensione curiosità : Metti la nonna in freezer è uno dei film al cinema in uscita il 15 marzo 2018. E’ un film di genere commedia del 2018, diretto da Giancarlo Fontana, Giuseppe G. Stasi, con Fabio De Luigi e Miriam Leone. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, la nostra recensione e qualche curiosità sul film. SCOPRI LE ALTRE USCITE NELLE SALE DEL MESE Metti la nonna in freezer film al cinema: scheda TITOLO ORIGINALE: Metti la nonna in freezer DATA ...

Miriam Leone su Metti la nonna in freezer : «La nostra commedia nera in stile Coen» - Best Movie : E poi è una storia presa da fatti di cronaca che racchiude un argomento serio: l'impossibilità di molti giovani d'oggi di arrivare a fine mese e realizzare i propri sogni. Claudia, il mio personaggio,...

LUCIA OCONE/ Al cinema con il film “Metti la nonna in freezer” (Che fuori tempo che fa) : LUCIA OCONE sarà ospite questa sera della puntata di Che fuori tempo che fa. L’attrice romana è tra i protagonisti del film “Metti la nonna in freezer”(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 10:05:00 GMT)

FABIO DE LUIGI E MIRIAM LEONE/ Nel film 'Metti la nonna in freezer' è "amore" a priva vista! (Verissimo) : FABIO De LUIGI e MIRIAM LEONE nel salotto della Toffanin per presentare la black comedy, Metti la nonna in freezer al cinema dal 15 marzo di cui sono protagonisti. Anticipazioni.(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 06:30:00 GMT)

Metti la nonna in freezer : Presentato ieri a Roma “Metti la nonna in freezer”, l’irriverente e romantica commedia nera diretta da Giancarlo Fontana e Giuseppe G. Stasi, con Fabio De... L'articolo Metti la nonna in freezer proviene da Roma Daily News.

Metti la nonna in freezer : presentata la black comedy con Miriam Leone e Fabio De Luigi - Best Movie : ... «Ho sempre detto in tutte le interviste che faccio: fatemi fare la vecchia, basta con questa storia della sex symbol che non ne posso più ! Il mondo è andato avanti e io col mondo, ma a quanto pare ...

Metti la nonna in freezer : distributori e esercenti adottano il film : 01 Distribution della Rai, The Space Cinemas e Uci cinemas insieme per la quarta puntata dell'iniziativa 'Adotta un film'. La pellicola degli esordienti Costanzi e Stasi, divertente commedia noir con ...

Metti la nonna al cinema : "Volevamo girare qualcosa di diverso, una black comedy , un genere che nel nostro Paese non è così diffuso. L'obiettivo è divertire, far innamorare lo spettatore. Quando si fa cinema bisogna pensare ...

Metti la nonna in freezer : recensione in anteprima - : ... recensione La trama di Metti la nonna in freezer è molto semplice ed è anche un fatto di cronaca ben noto purtroppo. Il film è sotto le aspettative: c'è un lato comico poco graffiante, che non ...

MIRIAM LEONE/ MIRIAM LEONE/ In Metti la Nonna in Freezer il suo primo ruolo comico (Che tempo che fa) : MIRIAM LEONE ospite a Che tempo Che Fa. Protagonista insieme a Fabio De Luigi della black comedy Metti la Nonna in Freezer in uscita nelle sale il prossimo 15 marzo. Anticipazioni.(Pubblicato il Sun, 04 Mar 2018 21:40:00 GMT)

Metti la nonna in freezer - black comedy all’italiana con Miriam Leone e Fabio De Luigi : Continuano i tentativi di black comedy all’italiana. Dopo lo scorrettissimo Brutti e cattivi, è il turno, sempre con un cast ghiotto in vesti (abbastanza) inedite, di Metti la nonna in freezer, per la regia dei giovani Giancarlo Fontana e Giuseppe G.Stasi. Il titolo è già un programma e ricorda subito classici come Weekend con il morto, la storia ha il classico avvio semplice con ‘incidente’ che crea una rovinosa quanto ...