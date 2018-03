Messina | violenze e soprusi ad anziani genitori | arrestato

liberoquotidiano

(Di giovedì 15 marzo 2018) Palermo, 15 mar. (AdnKronos) - Un uomo di 42 anni di Acquedolci, in provincia di, è statodai carabinieri per atti persecutori, lesioni personali gravi, minaccia aggravata e danneggiamento aggravato ai danni dei dueripetute nel tempo e per le q