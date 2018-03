Messina | truffava i genitori di una vittima della lupara bianca | ' Vostro figlio è vivo'

Messina - truffava i genitori di una vittima di lupara bianca. Arrestato per truffa : L'uomo per anni ha fatto credere all'anziana coppia che il figlio, scomparso nel 1993, fosse vivo e in fuga da Cosa Nostra. Con questa scusa li ha ridotti sul lastrico

Messina. Truffava i genitori di una vittima della mafia - arrestato : Messina. Truffava i genitori di una vittima della mafia, arrestato – Per anni ha fatto credere ai genitori di un ragazzo scomparso e ucciso dalla... L'articolo Messina. Truffava i genitori di una vittima della mafia, arrestato proviene da Roma Daily News.

Truffavano i clienti indebitati - arrestati tre avvocati a Messina : Truffavano i clienti indebitati, arrestati tre avvocati a Messina A capo della banda un ex legale radiato da 14 anni che si trova ora agli arresti domiciliari. Stessa misura cautelare per altri due professionisti del foro e per un procacciatore di affari. Promettevano alle vittime tutela legale in cambio di soldi ma poi non ...