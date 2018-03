MESSINA | TRUFFA GENITORI DI VITTIMA DELLA LUPARA BIANCA Carabinieri | “Coppia annullata

MESSINA - truffava i genitori di una vittima di lupara bianca. Arrestato per truffa : L'uomo per anni ha fatto credere all'anziana coppia che il figlio, scomparso nel 1993, fosse vivo e in fuga da Cosa Nostra. Con questa scusa li ha ridotti sul lastrico

MESSINA : truffa ad anziani genitori di figlio scomparso - arrestato : Palermo, 15 mar. (AdnKronos) – Avrebbe fatto credere per anni a due anziani genitori di essere il figlio scomparso con il metodo della lupara bianca, depredandoli di ogni bene, ma era una truffa e ora l’uomo è stato arrestato. E’ accaduto nel messinese, dove i Carabinieri hanno ammanettato Francesco Simone di 44 anni di Basicò. I Carabinieri della Comando Provinciale di Messina, guidati dal colonnello Jacopo Mannucci Benincasa, ...

MESSINA : truffa ad anziani genitori di figlio scomparso - arrestato (2) : (AdnKronos) – Con l’aiuto di un complice di Pelleriti “lo hanno attirato in un tranello con una banale scusa e dopo averlo fatto condurre in campagna, lo hanno bloccato e portato in un casolare dove lo sottoponevano a torture fisiche con lo scopo di fargli confessare il furto di cui lo incolpavano senza che però egli ammettesse alcuna responsabilità e poi dopo averlo condotto all’interno della fossa che avevano scavato ...

MESSINA : truffa ad anziani genitori di figlio scomparso - arrestato : Palermo, 15 mar. , AdnKronos, Avrebbe fatto credere per anni a due anziani genitori di essere il figlio scomparso con il metodo della lupara bianca, depredandoli di ogni bene, ma era una truffa e ora ...

MESSINA : truffa ad anziani genitori di figlio scomparso - arrestato - 2 - : AdnKronos, Con l'aiuto di un complice di Pelleriti 'lo hanno attirato in un tranello con una banale scusa e dopo averlo fatto condurre in campagna, lo hanno bloccato e portato in un casolare dove lo ...

MESSINA : truffa ad anziani genitori di figlio scomparso - arrestato (2) : (AdnKronos) - Con l’aiuto di un complice di Pelleriti "lo hanno attirato in un tranello con una banale scusa e dopo averlo fatto condurre in campagna, lo hanno bloccato e portato in un casolare dove lo sottoponevano a torture fisiche con lo scopo di fargli confessare il furto di cui lo incolpavano s

MESSINA : truffa ad anziani genitori di figlio scomparso - arrestato : Palermo, 15 mar. (AdnKronos) - Avrebbe fatto credere per anni a due anziani genitori di essere il figlio scomparso con il metodo della lupara bianca, depredandoli di ogni bene, ma era una truffa e ora l'uomo è stato arrestato. E' accaduto nel messinese, dove i Carabinieri hanno ammanettato Francesco

MESSINA : truffa ad anziani genitori di figlio scomparso - arrestato (2) : (AdnKronos) – Con l’aiuto di un complice di Pelleriti “lo hanno attirato in un tranello con una banale scusa e dopo averlo fatto condurre in campagna, lo hanno bloccato e portato in un casolare dove lo sottoponevano a torture fisiche con lo scopo di fargli confessare il furto di cui lo incolpavano senza che però egli ammettesse alcuna responsabilità e poi dopo averlo condotto all’interno della fossa che avevano scavato ...

MESSINA : truffa ad anziani genitori di figlio scomparso - arrestato : Palermo, 15 mar. (AdnKronos) – Avrebbe fatto credere per anni a due anziani genitori di essere il figlio scomparso con il metodo della lupara bianca, depredandoli di ogni bene, ma era una truffa e ora l’uomo è stato arrestato. E’ accaduto nel messinese, dove i Carabinieri hanno ammanettato Francesco Simone di 44 anni di Basicò. I Carabinieri della Comando Provinciale di Messina, guidati dal colonnello Jacopo Mannucci Benincasa, ...

MESSINA. Truffava i genitori di una vittima della mafia - arrestato : Messina. Truffava i genitori di una vittima della mafia, arrestato – Per anni ha fatto credere ai genitori di un ragazzo scomparso e ucciso dalla... L'articolo Messina. Truffava i genitori di una vittima della mafia, arrestato proviene da Roma Daily News.

MESSINA : truffa all'Inps con falsi braccianti agricoli - 54 indagati : Palermo, 10 mar. (AdnKronos) - La Guardia di finanza di Patti (Messina), con l’ausilio dei colleghi di Catania, Riposto, Capo d’Orlando e Sant’Agata di Militello, ha notificato l’avviso di conclusione delle indagini a 53 falsi braccianti agricoli e al proprietario dell’azienda che li ha fittiziament

MESSINA : truffa all’Inps con falsi braccianti agricoli - 54 indagati : Palermo, 10 mar. (AdnKronos) – La Guardia di finanza di Patti (Messina), con l’ausilio dei colleghi di Catania, Riposto, Capo d’Orlando e Sant’Agata di Militello, ha notificato l’avviso di conclusione delle indagini a 53 falsi braccianti agricoli e al proprietario dell’azienda che li ha fittiziamente assunti. L’indagine, diretta e coordinata dalla Procura di Messina, è scattata dopo una segnalazione ...

MESSINA : terreni affittati a defunti - scoperta truffa all'Agea da 118mila euro : Palermo, 6 mar. (AdnKronos) - terreni affittati a defunti, in alcuni casi da oltre un decennio. A scoprire la truffa all'Agea, l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura, è stata la Guardia di finanza di Sant'Agata di Militello (Messina), che ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare degli arre

MESSINA : scoperti falsi braccianti agricoli - truffa all'Inps da 185mila euro : Palermo, 3 mar. (AdnKronos) - Tredici persone sono state denunciate dalla Guardia di finanza Sant'Agata di Militello (Messina) con l'accusa di truffa e falso. In particolare, le indagini hanno permesso di accertare che il titolare di un’azienda agricola in un Comune dei Nebrodi, in concorso con gli