Messina : truffa ad anziani genitori di figlio scomparso - arrestato : Palermo, 15 mar. (AdnKronos) – Avrebbe fatto credere per anni a due anziani genitori di essere il figlio scomparso con il metodo della lupara bianca, depredandoli di ogni bene, ma era una truffa e ora l’uomo è stato arrestato. E’ accaduto nel messinese, dove i Carabinieri hanno ammanettato Francesco Simone di 44 anni di Basicò. I Carabinieri della Comando Provinciale di Messina, guidati dal colonnello Jacopo Mannucci Benincasa, ...

Messina : truffa all’Inps con falsi braccianti agricoli - 54 indagati : Palermo, 10 mar. (AdnKronos) – La Guardia di finanza di Patti (Messina), con l’ausilio dei colleghi di Catania, Riposto, Capo d’Orlando e Sant’Agata di Militello, ha notificato l’avviso di conclusione delle indagini a 53 falsi braccianti agricoli e al proprietario dell’azienda che li ha fittiziamente assunti. L’indagine, diretta e coordinata dalla Procura di Messina, è scattata dopo una segnalazione ...

Messina : terreni affittati a defunti - scoperta truffa all'Agea da 118mila euro : Palermo, 6 mar. (AdnKronos) - terreni affittati a defunti, in alcuni casi da oltre un decennio. A scoprire la truffa all'Agea, l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura, è stata la Guardia di finanza di Sant'Agata di Militello (Messina), che ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare degli arre

Messina : scoperti falsi braccianti agricoli - truffa all’Inps da 185mila euro : Palermo, 3 mar. (AdnKronos) – Tredici persone sono state denunciate dalla Guardia di finanza Sant’Agata di Militello (Messina) con l’accusa di truffa e falso. In particolare, le indagini hanno permesso di accertare che il titolare di un’azienda agricola in un Comune dei Nebrodi, in concorso con gli operai dichiarati assunti dall’azienda, tutti legati da vincolo di parentela (figli, fratelli, sorelle e cugini) ha ...

Truffavano i clienti indebitati - arrestati tre avvocati a Messina : Truffavano i clienti indebitati, arrestati tre avvocati a Messina A capo della banda un ex legale radiato da 14 anni che si trova ora agli arresti domiciliari. Stessa misura cautelare per altri due professionisti del foro e per un procacciatore di affari. Promettevano alle vittime tutela legale in cambio di soldi ma poi non ...