Mercato Roma | Guerini | ' Badelj? Nel 90% dei casi i giocatori fanno quello che dicono gli

Esclusiva CalcioWeb – CalcioMercato Roma - la Champions porta… Verratti : tentativo con il Psg - via Nainggolan : Calciomercato Roma, tentativo per Verratti. La Roma sta attraversando un momento veramente importante, la squadra di Di Francesco è reduce dall’entusiasmante successo in Champions League contro lo Shakhtar ed adesso attende l’avversario dei quarti di finale, i giallorossi possono rappresentare la mina vagante della competizione. Il passaggio del turno ai quarti ha portato una discreta cifra nelle casse della Roma che potrebbe ...

Esclusiva CalcioWeb – CalcioMercato - Roma e Milan lavorano al super scambio Dzeko-Suso : Il campionato di Serie A è entrato nella fase decisiva, Roma e Milan sono due squadre pronte a dare battaglia fino alla fine per la qualificazione in Champions League. La squadra di Di Francesco sta attraversando un buon momento ma a maggior ragione quella di Gattuso veramente entusiasmante in campionato e che sta recuperando punti su punti. Nel frattempo si pensa al mercato della prossima stagione, si profila una possibile operazione tra Milan ...

Roma : 37 opere d’arte recuperate dal Mercato clandestino : Roma: Identificati dai Carabinieri ricettatori e collezionisti senza scrupoli Roma – I Carabinieri del Reparto Operativo del Comando Tutela Patrimonio Culturale hanno recuperato 37... L'articolo Roma: 37 opere d’arte recuperate dal mercato clandestino proviene da Roma Daily News.

Roma - Monchi : 'Complicato fare Mercato. Alisson di livello mondiale - Dzeko importante per il presente' : Non so se è il miglior portiere del mondo, però è sicuramente un portiere di altissimo livello, non a caso è il titolare della nazionale brasiliana e della Roma. Sono contento che sia qui con noi'. ...

Esclusiva CalcioWeb – CalcioMercato Roma - ecco l’offerta all’Atalanta per Cristante : Calciomercato Roma – La Roma è reduce dal successo nella gara di campionato contro il Torino, importante passo in avanti verso la qualificazione in Champions League. Ma a tenere banco in casa giallorossa è anche il mercato, manovre per il centrocampo ed occhi puntati sul calciatore dell’Atalanta Cristante. Il club nerazzurro fa una valutazione importante del calciatore, circa 30 milioni di euro, la Roma è arrivata invece ad offrire ...

Roma - due ladri armati assaltano e rapinano superMercato : clienti in ostaggio : Due individui armati di pistola hanno messo a segno un colpo nel supermercato Todis di via Federico Delpino, a Centocelle. La rapina è accaduta verso l'orario di chiusura serale quando all'interno c'...

CalcioMercato Roma : quali i possibili acquisti in estate? : Non c'è soltanto il campionato di serie A a tenere banco in questo inizio del mese di marzo in casa Roma. Circolano tante nomi nelle ultime settimane come possibili rinforzi per il prossimo Calciomercato giallorosso. Indipendentemente da come andrà a finire questo torneo, nel quale la formazione di Di Francesco va a caccia della qualificazione in Champions League. Riepiloghiamo quali potrebbero essere le trattative per il futuro del club ...

Roma - Nainggolan ed il Mercato : Raja racconta la sua verità e la decisione per il futuro : Raja Nainggolan è stato tra i nomi più chiacchierati del recente mercato di gennaio in casa Roma. Oltre al caso Dzeko-Chelsea, la trattativa con il Guangzhou per Nainggolan ha tenuto col fiato sospeso tutti i tifosi. Adesso il calciatore, parlando a Sportmagazine, ha raccontato la propria verità: “Non sono un piantagrane e non ho mai avuto problemi con nessun compagno, basta chiedere in giro. Potevo andare al Chelsea o potrei andare ora in altre ...

Mercato Roma - Johansson nel mirino : emissario giallorosso in Svezia per vederlo dal vivo : Come riporta Sky Sport , nelle passate settimane l' agente del calciatore, Milan Simeunovic, era stato in Italia per incontrare il direttore sportivo giallorosso. Due giorni fa un emissario della ...

Mercato Roma - Giulini : 'A Barella farebbe bene un altro anno al Cagliari' : ... il patron dei sardi Tommaso Giulini ha parlato del futuro del classe '97: 'Credo che gli farebbe bene un altro anno qui con noi e spero che sarà così', ha detto ai microfoni di Premium Sport. Poi ...

CalcioMercato Cagliari - Giulini parla del futuro di Barella e Romagna : Calciomercato Cagliari – Il Cagliari è in campo per la gara di campionato contro il Napoli, importante partita per provare a conquistare punti per la salvezza. Prima della partita ha parlato il presidente Giulini, ecco le parole a Premium Sport: “Dobbiamo dare tutto dal primo all’ultimo minuto, anche se loro sono complicatissimi da affrontare. Veniamo da una brutta partita col Chievo, dobbiamo tornare ad avere l’atteggiamento avuto ...

CalcioMercato Juventus : obiettivi Emre Can e Romagnoli : La neve caduta ieri a Torino ha causato il rinvio di Juventus-Atalanta. La compagne bianconera, però, è già concentrata sui prossimi impegni, la semifinale di ritorno di Coppa Italia sempre contro i bergamaschi all'Allianz Stadium, la sfida di campionato all'Olimpico contro la Lazio e, soprattutto, il ritorno degli ottavi di Champions League in casa del Tottenham. Tre sfide che diranno molto sulla stagione della Vecchia Signora, la quale guarda ...

CalcioMercato - il milanista Romagnoli intriga la Juventus... : TORINO - In casa Milan si sono subito affrettati a smentire eventuali problemi economici in seno alla proprietà cinese. Ma è un fatto che la Juventus sia sempre pronta ad approfittare di situazioni ...

Mercato Roma - dal Brasile : contatti in fase avanzata - il rinnovo potrebbe non bastare : Il rinnovo, però, includerebbe anche una clausola rescissoria molto sostanziosa, 70/80 milioni per intenderci, che renderebbero Alisson, in caso di pagamento, il portiere più costoso al mondo . ...