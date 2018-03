Mercato europeo - A febbraio vendite di auto in crescita del 4%

Il Mercato europeo potrebbe essere il canarino nella miniera : ... inflazione poco sotto il 2% senza però un surriscaldamento dell'economia. Il vantaggio derivante da questo processo, ha continuato Powell nel suo primo discorso al Congresso Usa, permetterà di ...

Mercato europeo - A gennaio vendite di auto in crescita del 6 - 8% : L'effetto calendario positivo aiuta le vendite europee nel mese di gennaio. Con 1.286.378 vetture le immatricolazioni nell'area Ue+Efta sono aumentate del 6,8% rispetto allo stesso mese dell'anno scorso. Quasi tutti i principali mercati hanno registrato una crescita tranne il Regno Unito (-6,3%), che per il decimo mese consecutivo vede calare le vendite di automobili. Spagna (+ 20,3%) e Germania (+ 11,6%) hanno registrato i maggiori ...

Mercato europeo - Crescita a doppia cifra nel 2017 per ibride ed elettriche : Il Mercato europeo delle autovetture ad alimentazione alternativa (elettriche, ibride, a gas e metano) continua a crescere anche se rimane ancora di dimensioni esigue. Secondo un'analisi dell'Area Studi e Statistiche dell'Anfia, le immatricolazioni di auto "eco-friendly" nell'Unione Europea sono cresciute del 39,6% arrivando a 953.355 unità, il 5,7% sul totale delle registrazioni, pari a oltre 15,6 milioni di nuove auto. Includendo ...

Un lasciapassare per il Mercato europeo. Ecco perché il fondo Usa ha comprato Italo : L’avvento di Nuovo trasporto viaggiatori (Ntv), la compagnia privata del treno Italo, ha permesso all’Italia di diventare il Paese europeo più avanzato in materia di liberalizzazione del mercato ferroviario. Grazie a Italo, sui binari dal 28 aprile 2012, l’Italia ha aperto alla concorrenza il mercato dell’Alta velocità, quello più remunerativo. Il «modello Ntv» sfonda in Europa: la concorrenza abbatte le tariffe ...

L'Europeo Under 21 al mastersport di Parma. CalcioMercato.com è media partner : Il mastersport, premiato da Sport Business International nel 2017 come terzo miglior corso al mondo per la soddisfazione manifestata dagli studenti, grazie a questa novità ed all'arricchimento del ...

Clima : ok del Parlamento Europeo alle nuove norme sul Mercato delle emissioni : L’EuroParlamento di Strasburgo ha dato oggi il via libera a una nuova legislazione che ha l’obiettivo di mettere l’Ue in linea con gli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 fissati al vertice Cop 21 di Parigi. Il testo sulla riforma del mercato Ue delle quote di emissione per gli impianti industriali (Ets), approvato con 535 si’, 104 no e 39 astensioni, riduce ulteriormente il numero di quote di emissioni ...

Samsung Galaxy S9 - sarà lanciato sul Mercato europeo anche in versione dual sim? : L'ultimo video teaser lanciato da Samsung ha ufficializzato la presentazione del tanto atteso Galaxy S9: sarà il 25 febbraio ore 18:00, in un pre-evento che anticiperà il Mobile World Congress di Barcellona. Oramai quindi manca poco meno di un mese al lancio di un dispositivo che è pronto a prendersi la scena, nonostante il boom di vendite che ha riguardato nei primi mesi di lancio il nuovo iPhone X. A proposito dello smartphone dell'azienda ...