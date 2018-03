Mercato e analisti premiano il bilancio di Marr : Il bilancio mette le ali a Marr , in rialzo del 3,64% a Piazza Affari con volumi di scambio superiori alla media. Ieri la società attiva nella ristorazione ha annunciato un aumento a doppia cifra dell'...

Tenaris vola in Borsa. Mercato e analisti premiano il bilancio : Teleborsa, - Accelerano il passo nel corso della mattinata le azioni Tenaris , ora in prossimità dei massimi intraday con un rialzo del 3,17% a 13,98 euro. Il produttore di tubi per l'industria ...