Mercato del lavoro stagnante Binazzi | Cna | | ' Pesano le incognite nazionali ed

CalcioMercato : e se Balotelli tornasse all’Inter? L’attaccante del Nizza difficilmente resterà in Francia - Ausilio sonda il terreno per un clamoroso ritorno : Sì, avete letto bene. Sì cari tifosi dell’Inter la probabilità c’è, eccome se esiste. Mario Balotelli, a fine anno, lascerà il Nizza ed il campionato francese. E’ proprio lo stesso presidente della squadra dell’italiano a dirlo a chiare lettere come riportato da CalcioWeb. Balotelli stà facendo una grande stagione trascinando la sua squadra in traguardi insperati e l’Inter sta osservando la situazione per un ...

Dollar General : vendite "same-store" battono le stime - balzo del titolo nel pre-Mercato : balzo nel pre-mercato di Wall Street per il titolo Dollar General, in rialzo in questo momento del 7,6%. Il retailer di Goodlettsville, Tennessee, ha chiuso il quarto trimestre con un utile netto di ...

Donne e giovani - la flessibilità del Mercato del lavoro ha fallito : di Paola Corbo * Dieci anni dopo la crisi la disoccupazione europea resta elevata e le politiche fiscali rimangono ancorate ai principi dell’austerità. In questo quadro, le speranze di una maggiore crescita sono affidate alle “riforme strutturali” e soprattutto alla progressiva deregolamentazione del mercato del lavoro. L’idea, sostenuta strenuamente dalla letteratura economica di impostazione liberista – il cosiddetto mainstream – è che ...

Europa : immatricolazioni auto in crescita a febbraio. Fca peggio del Mercato : Ancora un mese positivo per il mercato europeo dell'auto , sostenuto dalle buone performance di Spagna e Germania. I dati diffusi dall'associazione dei produttori Acea indicano che nel mese di ...

Mercato europeo - A febbraio vendite di auto in crescita del 4% : Il Mercato automobilistico europeo continua a mostrare segnali di crescita anche a febbraio, seppur in rallentamento rispetto a gennaio, quando la domanda aveva in parte beneficiato dell'effetto positivo del calendario. Con 1.159.039 vetture, le immatricolazioni nell'area Ue+Efta sono aumentate del 4% rispetto allo stesso mese dell'anno scorso. Si tratta, spiega l'associazione dei costruttori europea Acea, del miglior risultato per il mese ...

Renato Zero - i concerti di 'Zerovskij' diventano un film : 'Se vuoi sperimentare non devi sentire le pressioni del Mercato' : Oltre due ore di musica registrate durante gli spettacoli all'Arena di Verona: "Il cinema ha catturato Zerovskij, la mia opera sinfonica", dice Zero. "Zerovskij - Solo per amore" sarà proiettato al ...

Surface Phone : “Non c’è innovazione. Devono rivoluzionare il Mercato!” [LA VOCE DEL POPOLO] : A distanza di quasi un mese dall’ultimo articolo, ritorna l’attesissima rubrica de “La VOCE del popolo” con un argomento che è stato l’oggetto principale delle vostre discussioni negli ultimi mesi: il Surface Phone. Dopo aver affrontato argomenti quali l’utilizzo che l’utente comune ne andrà a fare e soprattutto le tempistiche di lancio, quest’oggi, grazie al commento di sonodio, vi proponiamo un ...

CalcioMercato Napoli - indiscrezioni confermate : Perinetti parla del portiere Perin : Napoli-Perin, conferme. In esclusiva CalcioWeb qualche giorno fa vi aveva parlato dell‘interesse del Napoli per il portiere del Genoa Perin, l’estremo difensore è il nome in pole per sostituire Reina, ormai un calciatore del Milan. Adesso arrivano conferme anche da parte di Perinetti durante un’intervista a Radio Kiss Kiss Napoli: “Domande di Giuntoli per Perin? Nella settimana della gara si pensa solo al match. Ci sono ...

CalcioMercato Spal - deciso il futuro dell’attaccante Antenucci : Spal 2013 srl annuncia ufficialmente di aver allungato il rapporto sportivo e professionale col capitano Mirco Antenucci. L’attaccante ha firmato questa mattina negli uffici della sede biancazzurra di via Copparo il prolungamento del contratto fino al giugno 2020. Antenucci ha indossato per 36 volte con 18 reti la maglia Spallina in Serie B, mentre nella stagione attuale di Serie A Tim ha totalizzato 23 presenze con all’attivo 8 goal, l’ultimo ...

La top 50 dei giocatori più rivalutati dal Mercato - un giocatore della Serie A tra i migliori 10 : Al momento può essere considerato senza dubbio uno dei migliori centrocampisti al mondo e difficilmente 70 milioni e mezzo saranno sufficienti per convincere Lotito a lasciarlo partire in estate. A ...

Il Mercato dell'arte torna a crescere - Cina supera Regno Unito : ... come i 450 milioni di dolalri pagati per il Salvator mundi di Leonardo da Vinci in un'asta da Christie's.Gli Usa sono il mercato più grande al mondo e rappresentano il 42% del valore delle vendite, ...

Italia - Mercato del lavoro mostra segnali di miglioramento : Nel complesso, l'economia dei paesi dell'area Euro è cresciuta dello 0,6% rispetto al trimestre precedente e del 2,7% nel confronto con lo stesso trimestre del 2016. La crescita , rilevante per l'...

istat * Mercato del lavoro : per il terzo trimestre consecutivo prosegue la diminuzione dei disoccupati - -247 mila in un anno - : Nel complesso, l'economia dei paesi dell'area Euro è cresciuta dello 0,6% rispetto al trimestre precedente e del 2,7% nel confronto con lo stesso trimestre del 2016. La crescita, rilevante per l'...

Tirreno Adriatico e Mercato - rimosse tredici auto. Code in varie zone della Riviera : SAN BENEDETTO DEL TRONTO Dodici veicoli rimossi per la Tirreno Adriatico, uno per il mercato. E' il bilancio della mattinata di oggi che vede gli agenti della polizia locale impegnati lungo tutto il ...