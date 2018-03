optimaitalia

: #Meningite al Vulcano Buono di Nola con bimba morta: bufala Whatsapp o allarme rosso? - OptiMagazine : #Meningite al Vulcano Buono di Nola con bimba morta: bufala Whatsapp o allarme rosso? - GioPao9 : #Meningite al Vulcano Buono di Nola con bimba morta: bufala Whatsapp o allarme rosso? -

(Di giovedì 15 marzo 2018) Sta prendendo piede su, ma con ogni probabilità anche su Facebook nelle prossime ore, la notizia riguardante un caso dial. Si tratta del Centro Commerciale situato a, in provincia di Napoli, dove unadi soli otto mesi sarebbe deceduta per le suddette ragioni. Considerando la gravità della notizia, immediatamente molta gente del posto ha cercato approfondimenti su questa vicenda. Si tratta di una, o di unche va valutato con la massima attenzione? Le risposte sono arrivate subito.La fake news relativa allaalè stata scoperta grazie ad un dettaglio fornito all'interno della stessa catena. Nel messaggio, infatti, si afferma che lasia stata ricoverata al Cutugno per provare disperatamente a salvarla. Interpellati i medici della struttura, però, è emerso che non c'è stato alcun caso ...