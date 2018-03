Meloni | noi disponibili solo a un governo di centrodestra

Giorgia Meloni - FdI - : 'complimenti a Salvini - noi raddoppiamo i voti' : 'Fieri del risultato del centrodestra, faremo di tutto per essere all'altezza. Punita una sinistra autoreferenziale, insensibile ai problemi degli italiani' -

Elezioni - Fico (M5S) : “Fuori onda di Salvini - Fitto e Meloni? Fanno bene ad avere paura di noi” : “I timori della destra sono più che fondati. La cosa incredibile è che Salvini spera che il Pd arrivi almeno al 22% per riequilibrare la mazzata che stanno per prendere al sud. Io mi aspetto il 30% ed oltre. Spero che avremo la maggioranza assoluta per governare da soli. Tajani è una persona che fa politiche completamente diverse dalle nostre. Ad esempio, lui privatizzerebbe l’acqua, costruirebbe inceneritori e discariche. Noi ...

Elezioni - Salvini Meloni e Berlusconi alla photo opportunity del centrodestra : “Mai inciuci - tra noi lealtà assoluta” : Tempio di Adriano, Roma. A tre giorni dal voto del 4 marzo, arriva in extremis la manifestazione unitaria del centrodestra targata Forza Italia-Lega-Fratelli d’Italia, più la quarta gamba di Noi con l’Italia-Udc (quelli che Salvini bollava come “riciclati” ma che è stato costretto a digerire come alleati). In realtà, è stata poco più che una semplice photo opportunity, con Silvio Berlusconi, Matteo Salvini, Giorgia ...

Salvini : bene Meloni da Orban - anche noi difenderemo i confini : Milano, 1 mar. , askanews, - Per il segretario della Lega, Matteo Salvini, la presidente di FdI, Giorgia Meloni, ha fatto bene a incontrare ieri il premier ungherese Viktor Orban per un confronto sull'...

Giorgia Meloni a Lecce : "Noi il partito per la tutela del made in Italy" : ... 'Fdi vuole essere il movimento di riferimento della difesa del prodotto italiano di qualità, del marchio italiano che è la nostra forza nell'economia europea e mondiale. Il made in Italy è ...

Roma - Meloni : 'Piazza Vittorio vietata - ma noi manifesteremo comunque' : 'Ci hanno vietato di manifestare questo sabato a piazza Vittorio a Roma, nell'ambito di una mobilitazione nazionale nel corso della quale porteremo enormi bandiere tricolori nei quartieri abbandonati ...

Roma – Meloni risponde per le rime a Boldrini: con noi nessuna sostituzione Roma – Questo il messaggio apparso sul profilo Twitter personale di Giorgia...

Meloni : o vinciamo noi o sarà il caos : 11.11 "O vince il centrodestra, che è l'unica tra le tre compagini in campo a poter ottenere una maggioranza, o sarà il caos. Non c'è un'altra soluzione". Lo ha detto ad Agorà la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni.I 5 Stelle "non hanno voti per andare al governo e il Pd sta in caduta libera" "Tajani sarà il candidato di FI, non il candidato di FdI", spiega Maloni che ribadisce di far "campagna per poter arrivare io a presidente del ...

Meloni : "Con noi un governo dei patrioti" : ... con una proposta aggiuntiva da applicare nel primo Consiglio dei ministri': una tassazione al 15% per i redditi incrementali per sferzare l'economia nelle more della grande ristrutturazione del ...