Meloni | Fdi indisponibile a governo che non sia di centrodestra

Meloni avverte : Fdi disponibile solo a uGoverno di centrodestra : Roma, 10 mar. , askanews, No di Fratelli d'Italia per bocca di Giorgia Meloni al sostegno parlamentare a governi che non siano espressione di una maggioranza di centrodestra Lega-Fi-Fdi, con sostegno ...

8 marzo : Meloni - impegno Fdi per utero in affitto reato universale : Roma, 8 mar. (AdnKronos) – “L’utero in affitto umilia la donna e calpesta i suoi diritti. è una barbarie che deve diventare reato universale, ovvero punibile in Italia anche se commesso all’estero. è un impegno che Fratelli d’Italia ribadisce oggi nella Giornata internazionale della donna e che porterà avanti anche nella legislatura che sta per iniziare. La maternità è sacra e non è in vendita”. Lo scrive su ...

Fdi moltiplica voti e seggi Meloni : Salvini premier : Nessun inciucio. Giorgia Meloni, forte di un risultato elettorale che ha visto crescere Fratelli d'Italia più del 100 per cento in voti assoluti e aumentare i propri parlamentari del 500 per cento con un balzo in avanti che le fa raggiungere l'obiettivo minimo del 5 per cento fissato in campagna elettorale, ribadisce che «non ci saranno i voti di FdI per un governo diverso dalla coalizione di centrodestra presentata agli ...

Giorgia Meloni - FdI - : 'complimenti a Salvini - noi raddoppiamo i voti' : 'Fieri del risultato del centrodestra, faremo di tutto per essere all'altezza. Punita una sinistra autoreferenziale, insensibile ai problemi degli italiani' -

Meloni - Fdi - : se vinciamo - relazione forte con la Russia : Mosca, 2 mar. , askanews, Fratelli d'Italia, in caso di vittoria della coalizione di centro destra, vuole rivedere la politica estera nei confronti della Russia, per assicurare forti relazioni bilaterali, sia sul fronte economico che sulla sicurezza. La presidente del partito lo ha detto a Sputnik in un'intervista a ...

Meloni : FdI collante per centrodestra : 15.12 "Chi vota Fratelli d'Italia sa che vota per Meloni premier". Lo dice la leader, dopo la candidatura di Tajani da parte di Berlusconi:"Gli avevamo chiesto noi di dare un nome prima del voto". "Salvini si preoccupa per il Pd? Io,invece, se va male sono contenta. Secondo me va sotto il 20%. Vediamo se resta un partito di cui essere segretario", aggiunge. FdI è stato "un collante per la coalizione".Critiche all'asse con l'ungherese Orban? ...

Elezioni : Rampelli - Fdi - - con Meloni e Orban per cambiare Europa : Roma, 28 feb. , AdnKronos, 'Fratelli d'Italia guarda da anni con interesse agli sviluppi del governo ungherese di Fidesz e, specialmente, al premier Viktor Orban, da anni immagina la costruzione di un'...

Giorgia Meloni vs Monica Guerritore/ Video Otto e Mezzo - leader FdI : “suo marito prende soldi Ue per migranti” : Giorgia Meloni vs Monica Guerritore: Video, la leader di Fratelli d'Italia e l'attrice romana hanno avuto un confronto acceso durante una puntata di Otto e Mezzo sui migranti(Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 16:15:00 GMT)

Meloni - FdI - - per Sardegna zona franca : Io dico che la politica non deve mai avere paura di confrontarsi con i cittadini, perché i cittadini possono insegnarti qualcosa che tu non sai". "Se non mandiamo a casa la sinistra in tempi ...

Meloni (FDI) : Napolitano responsabile fine dell’ultimo Governo dei cittadini : Meloni: Napolitano responsabile del Governo Monti, pupazzo dei poteri forti Roma – Giorgia Meloni, Presidente di Fratelli d’Italia e candidato premier, ha rilasciato alcune dichiarazioni. E’ infatti... L'articolo Meloni (FDI): Napolitano responsabile fine dell’ultimo Governo dei cittadini su Roma Daily News.

Meloni : FdI non voterà inciucio politico : 19.44 "Senza maggioranza si va alle elezioni. Gli italiani hanno due sole scelte il 4 marzo: o vince il centrodestra, l'unica tra le tre forze in campo che può produrre una maggioranza nelle urne,o sarà il caos, l'inciucio o un altro governo fatto sulla pelle dei cittadini". Così Giorgia Meloni che conferma che "Fratelli d'Italia non voterà per un inciucio politico". Poi ringrazia la Digos per le indagini sull'aggressione subita a Livorno: ...