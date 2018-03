Meghan Markle | c’è una grossa differenza nella benedizione della regina Elisabetta

news.mtv

(Di giovedì 15 marzo 2018) Il matrimonio del principe Harry e disarà il prossimo 19 maggiocappella di San Giorgio del castello di Windsor e, anche se i preparativi sono già in corso, mancava il sì ufficiale. arc id=”c0b69a5a-cdf5-4ccc-8d96-5621eae231a7″ Sua Maestà deve approvare i matrimoni di chi “è in linea di successione alla Corona, fino al sesto posto“, riportano i giornali britannici. Oggi laha proferito la suaalle nozze: “Miei Lord, dichiaro il mio consenso al matrimonio tra il mio carissimo nipote Principe Henry Charles Albert David del Galles e Rachel(…)“. The Duke and Duchess of Cambridge, Prince Harry and Ms.joined The Queen and other Members of The Royal Family at service at Westminster Abbey, organised by The Royal Commonwealth Society, to celebrate Commonwealth ...