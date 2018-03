McLaren 570GT Black Collection - 100 esemplari personalizzati dal reparto MSO

quattroruote

(Di giovedì 15 marzo 2018) Lapresenta laMSO, una serie limitata prodotta in soli 100. La firma delSpecial Operations è sinonimo di personalizzazione ed esclusività e questa serie speciale della 570 GT non fa eccezione. Sarà offerta in Italia a partire da 234.000 euro.Look nero totale. La carrozzeria dellaè verniciata nella tinta MSO Bespoke Carbon, abbinata all'MSO DefinedPacka, agli scarichi verniciati in tinta MSO Nana, alle pinze freni nere e ai cerchi di lega forgiati, verniciati Gloss, con bordo diamantato ed equipaggiati con pneumatici Pirelli PZero Corsa. Il tema del nero totale prosegue in abitacolo, dove sono previsti sedili rivestiti di pelle semi-anilina Jete Alcantara Carbon, volante rivestito di Alcantara Carbone dettagli speciali come la targhetta commemorativa della serie speciale e la ...