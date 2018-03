Matteo Salvini a Quinta Colonna | Elisa Isoardi? La mia vicinanza non la

Elisa Isoardi e Matteo Salvini / Amore a gonfie vele ma le nozze possono attendere : "Stiamo bene così" : Elisa Isoardi e Matteo Salvini, le dichiarazioni della conduttrice tra le pagine del settimanale Oggi: “Orgogliosa di lui! Gli darò la mia luce restando in ombra” e sulle nozze dicono...(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 22:27:00 GMT)

ELISA ISOARDI E Matteo Salvini / Amore a gonfie vele : foto - la conduttrice fa impazzire i fans : ELISA ISOARDI e MATTEO SALVINI, le dichiarazioni della conduttrice tra le pagine del settimanale Oggi: “Orgogliosa di lui! Gli darò la mia luce restando in ombra” e sulle nozze dicono...(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 19:27:00 GMT)

Matteo Salvini - la rivolta della Lega a Bergamo : 'Mai col M5s. Noi lavoriamo - loro invece...' : Solo assistenzialismo. Solo Sud. Per questo nella Bergamasca mai e poi mai vorrebbero il Movimento 5 stelle al governo. Tantomeno con la Lega . A Verdello , non si scherza: 'Non hanno un'idea di ...

Matteo Salvini : 'Silvio Berlusconi? Non mi risulta che abbia chiuso al M5s' : Sulla vera strategia di Silvio Berlusconi , ha qualcosa da dire Matteo Salvini . Rispondendo a una domanda dei giornalisti nel corso di un'iniziativa a Modena, a chi gli chiedeva conto della chiusura ...

Luigi Di Maio : 'Sentito Matteo Salvini - la presidenza della Camera va al M5S' : 'Ho ricordato a Salvini si legge nel post di Di Maio che il MoVimento 5 Stelle e' la prima forza politica del Paese, con il 32% dei voti, pari a quasi 11 milioni di italiani che ci hanno dato fiducia,...

ELISA ISOARDI E Matteo Salvini / "Politico di razza e persona dolcissima... sposerei entrambi!" : ELISA ISOARDI e MATTEO SALVINI, le dichiarazioni della conduttrice tra le pagine del settimanale Oggi: “Orgogliosa di lui! Gli darò la mia luce restando in ombra” e sulle nozze dicono...(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 10:19:00 GMT)

ELISA ISOARDI E Matteo Salvini / Nozze in arrivo? La conduttrice rimane in attesa... : ELISA ISOARDI e MATTEO SALVINI, le dichiarazioni della conduttrice tra le pagine del settimanale Oggi: “Orgogliosa di lui! Gli darò la mia luce restando in ombra” e sulle Nozze dicono...(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 22:52:00 GMT)

Caso Skripal - Matteo Salvini non crede nella colpevolezza della Russia - : "E' inconcepibile che il pericolo per il mondo intero sia la Russia e non il terrorismo islamico. Dal punto di vista politico, culturale, geografico e storico, la Russia è molto più vicina all'Europa ...

Matteo Salvini apre al M5S per il governo ma Silvio Berlusconi lo gela : Anzi, nel primo consiglio dei ministri cancelleremo le sette più antiche accise che gravano sull'economia italiana, la più vecchia risale alla guerra di Etiopia sulla benzina'. 'Sono contrario al ...

Telefonata tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini : Il leader della Lega Matteo Salvini, a quanto si apprende, ha telefonato al capo politico M5S Luigi Di Maio.La Telefonata, annunciata oggi da Salvini per trovare un accordo sulla presidenza delle Camere, è avvenuta nel tardi pomeriggio.

Matteo Salvini - il sospetto : perché dice no al Pd. Piano perfetto per fregare Di Maio e Berlusconi : E vuole pure una maggioranza solida e 'politica'. Obiettivo, questo, forse impossibile nel contesto attuale. Le prospettive sono poche: governo di tutti , cosa che non piace al Carroccio, usando un ...

Elisa Isoardi e Matteo Salvini / “Orgogliosa di lui! Gli darò la mia luce restando in ombra” e sulle nozze… : Elisa Isoardi e Matteo Salvini, le dichiarazioni della conduttrice tra le pagine del settimanale Oggi: “Orgogliosa di lui! Gli darò la mia luce restando in ombra” e sulle nozze dicono...(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 19:04:00 GMT)

“Ho deciso - lo faccio per Matteo”. La scelta di Elisa Isoardi che spiazza i fan. Le parole della giornalista sul futuro suo e di Salvini - già al centro delle discussioni sui social : Un risultato, quello arrivato dalla tornata elettorale dello scorso 4 marzo, che meglio di così per lui non si poteva davvero immaginare. In attesa di conoscere le dinamiche che porteranno alla formazione del nuovo governo e i partiti che saranno compresi nell’esecutivo, non si può infatti negare che tra i veri vincitori delle elezioni c’è sicuramente il leader della Lega Nord Matteo Salvini, che ha portato il partito ai suoi ...

Elisa Isoardi : "Matteo Salvini? Orgogliosa del suo successo. Per amore suo starò nell'ombra. Una donna deve fare così" : "Sono Orgogliosa dei risultati e dei successi di una persona che fa parte di me. È il suo momento. Ho il dovere di non confondere i piani. Per rispetto. Per amore". Elisa Isoardi, in un'intervista rilasciata al settimanale Oggi, commenta i risultati elettorali che hanno premiato il suo compagno Matteo Salvini e parla di come ha intenzione di gestire il loro rapporto, lasciando che i riflettori restino puntati sul leader della Lega."Una ...