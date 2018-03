Masterchef Vip | Anna Tatangelo con la voce rotta | ' Si questo è il primo piatto che ho

Celebrity Masterchef 2 : i 12 concorrenti vip - le anticipazioni - streaming : Celebrity MasterChef Italia torna giovedì sera 15 marzo 2018 con la sfida tra 12 vip che si daranno battaglia ai fornelli.La seconda stagione va in onda alle ore 21,15 in esclusiva su Sky Uno Hd e sono previste 8 puntate (quattro serate in tutto). Inoltre novità di questa seconda stagione è la visione streaming su NOW TV Celebrity MasterChef 2: la gara Sono 12 personaggi del mondo dello sport, dello spettacolo, del giornalismo e non solo, in ...