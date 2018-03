Marielle Franco | ‘nera | lesbica e attivista politica’ ammazzata a sangue freddo a Rio de

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 15 marzo 2018) I soliti vigliacchi hanno assassinato a Rio de Janeiro ieri l’assessora epolitica, sparandole a tradimento da un’auto in corsa. Si batteva per i diritti nelle favelas, contro i narcotrafficanti e prevaricazioni di ogni genere. Era nata nel terribile complesso della Maré a Rio, bella, orgogliosa del suo essere, come diceva lei, “nera,politica, madre a 19 anni e femminista”. Laureata in Sociologia, la quinta più votata nella città. Solo domenica scorsa in una conferenza aveva attratto 46.000 persone. Non ha mai pensato di andare a vivere da un’altra parte che non fosse la favela della Maré, dov’era nata, più volte presidiata dai carri armati. Poiché lo Stato non sa più cosa fare. Presidente di una commissione per i diritti delle donne afrobrasiliane e indigene, lottava da sempre per i diritti umani. La sua ...